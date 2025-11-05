Cảnh báo mưa lớn, mưa đá cục bộ ở nhiều phường, xã TP.HCM tối nay 5.11

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ vừa phát đi bản tin cảnh báo giông, lốc, sét, mưa lớn, mưa đá cục bộ trên khu vực TP.HCM.

Theo cơ quan khí tượng, hình thế gây mưa giông là do áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ bắc nối với cơn bão số 13 hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ.

Dự báo nhiều phường, xã ở TP.HCM mưa lớn trong tối nay 5.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã sau: xã Tân An Hội, xã Củ Chi, phường Tân Khánh, phường Tân Hiệp, xã Thường Tân, phường Tân Uyên, phường Hòa Lợi, phường Tây Nam, phường Thới Hòa, phường Bình Cơ, xã Bắc Tân Uyên, xã Bàu Bàng, xã Phước Thành...

Cảnh báo từ 30 phút - 3 giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo giông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc các phường/xã kể trên.

TP.HCM đang trong kỳ triều cường rằm tháng 9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, mưa giông kèm theo lốc, sét có thể mở rộng sang các phường ở khu vực trung tâm TP.HCM như phường Cầu Ông Lãnh, phường An Khánh.

Lượng mưa phổ biến từ 15 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây), mưa lớn gây ngập nước cục bộ.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cho hay, mực nước triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch trong 2 - 3 ngày tới.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch vừa qua. Đỉnh triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6 - 7.11, nhiều nơi vượt báo động 3.

Trong đó, trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,72 - 1,78 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,12-0,18 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4 - 6 giờ sáng và 17 - 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều ở mức 1,87 - 1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,27 - 0,3 m).

Triều cường xáo trộn cuộc sống thường ngày của người dân TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 10.11.

Cơ quan này cảnh báo, đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Về thời tiết trên vùng biển TP.HCM cũng có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7. Trên vùng biển ngoài khơi, gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 6 - 7; sóng cao 1 - 2 m; biển động.

Từ 24 - 48 giờ tới, vùng biển ngoài khơi, gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng cao 1 - 3,1 m; biển động. Đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy có thể xảy ra trong mưa giông.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo gió mạnh, sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động trong chiều tối và đêm 6.11.