Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường biến đường thành sông, có người ngã sõng soài

Vũ Phượng - Bùi Quốc Hoàng
06/11/2025 09:15 GMT+7

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11 khá mát mẻ, trời nhiều mây. Tuy nhiên, từ sáng sớm, triều cường dâng cao, nhiều người chạy xe ngã sõng soài giữa 'biển' nước ngập.

Sáng nay 6.11, triều cường ở TP.HCM dâng cao theo chu kỳ rằm tháng 9 âm lịch. Đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7 cũ) mênh mông biển nước. Thời tiết TP.HCM hôm nay dự báo triều cường tiếp tục vượt báo động 3 vào giờ tan tầm chiều.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 1.

Người dân té ngã giữa dòng nước ngập vì triều cường sáng 6.11 trên đường Nguyễn Lương Bằng

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ghi nhận, từ tờ mờ sáng, nước bắt đầu dâng lên nhanh, tràn qua cống thoát nước rồi phủ kín mặt đường Nguyễn Lương Bằng, có đoạn ngập sâu quá nửa bánh xe máy. Cả đoạn đường vốn tấp nập giờ cao điểm nay biến thành đoạn sông nước đục ngầu, sóng nước lăn tăn theo từng làn xe di chuyển chậm.

Cả người đi ô tô và xe máy chật vật giữa dòng nước ngập. Nhiều người đi xe máy sợ xe chết máy nên dừng lại, không dám di chuyển. Một số khác sợ trễ giờ nên "đánh liều" giữ đều tay ga, cố gắng đi qua đoạn ngập.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 2.

Người dân vất vả đi làm vào giờ cao điểm sáng

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 3.

Xe máy, ô tô chậm chạp đi qua đoạn đường ngập

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Có phụ huynh đưa con đi học đã không may bị trượt bánh, ngã sõng soài giữa dòng nước bẩn, đồ đạc ướt sũng, xe chết máy phải dắt bộ trong nỗi bất lực.

Đến hơn 7 giờ 30 sáng, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cho hay, mực nước triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 âm lịch trong 1 - 2 ngày tới.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 âm lịch vừa qua. Đỉnh triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6 - 7.11, nhiều nơi vượt báo động 3.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 4.

Triều cường dâng cao gây ngập cả đoạn đường

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong đó, trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,72 - 1,78 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,12-0,18 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4 - 6 giờ sáng và 17 - 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều ở mức 1,87 - 1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,27 - 0,3 m).

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 10.11.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 5.

Người dân ngao ngán vì triều cường

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 6.

Nước ngập vì triều cường tràn lên cả vỉa hè

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 7.

Nhiều người sợ xe chết máy nên không dám di chuyển, phải dừng lại chờ nước rút bớt

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 8.

Dân quân tự vệ đẩy xe chết máy giúp người dân

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 9.

Dự báo đỉnh triều đợt này xuất hiện cao nhất vào ngày 6 - 7.11

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 12.

Người đi xe máy bất lực chờ nước rút, chấp nhận đi học, đi làm trễ giờ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thời tiết TP.HCM hôm nay 6.11: Triều cường dâng cao, người dân khốn khổ vì ngập nặng - Ảnh 13.

Giao lộ Nguyễn Lương Bằng - đường số 3 mênh mông nước

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cơ quan này cảnh báo, đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM.

Dự báo thời tiết TP.HCM 1 - 2 ngày tới, nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Từ trưa chiều đến tối có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa lớn.

