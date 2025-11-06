Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hoàn lưu bão Kalmaegi gây mưa lớn, triều cường vượt lịch sử: Ngập nhiều nơi ở TP.HCM

Vũ Phượng - Uyển Nhi
06/11/2025 16:15 GMT+7

Bão Kalmaegi không ảnh hưởng trực tiếp tới TP.HCM nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn, kết hợp triều cường vượt lịch sử, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo ngập nhiều nơi.

Trong cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn chiều 6.11, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã thông tin về tác động của bão Kalmaegi đến thời tiết TP.HCM.

Hoàn lưu bão Kalmaegi gây mưa lớn, triều cường vượt lịch sử, TP.HCM sẽ ngập nhiều nơi - Ảnh 1.

Người dân ngã nhào giữa "biển" nước vì triều cường dâng cao sáng nay 6.11

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo ông Nghĩa, TP.HCM không phải địa phương trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Theo bản tin lúc 13 giờ chiều nay của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và một phần Khánh Hòa cũ, đến thời điểm này bão mạnh cấp 15.

Ông Nghĩa thông tin, dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng những hoàn lưu bão Kalmaegi có thể tác động gây mưa lớn trên địa bàn TP.HCM. Đây cũng là thời điểm triều cường rằm tháng 9 âm lịch dâng cao.

Triều cường ở TP.HCM có thể vượt lịch sử, dâng cao kỷ lục ngày 6 - 7.11

Đặc biệt, sáng nay, triều cường ở TP.HCM đã vượt mức lịch sử năm 2019. "Như vậy, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao vượt lịch sử sẽ tác động đến người dân ở vùng ven ngoại thành, đặc biệt ven sông Sài Gòn", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Hoàn lưu bão Kalmaegi gây mưa lớn, triều cường vượt lịch sử, TP.HCM sẽ ngập nhiều nơi - Ảnh 2.

Ông Trần Nhân Nghĩa cho biết triều cường sáng nay 6.11 ở TP.HCM đã vượt lịch sử năm 2019

ẢNH: UYỂN NHI

Bà Mạc Thị Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM thông tin, TP.HCM hiện có hơn 4.500 tàu thuyền hoạt động trên biển.

Hiện TP.HCM có 3 tàu hoạt động trên biển trong vùng tác động trực tiếp của bão Kalmaegi. 3 tàu này đã được các địa phương thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo cập nhật, đến nay 2 tàu đã về vùng biển Lâm Đồng trú ẩn, 1 tàu đậu tại đảo để tránh trú.

TP.HCM có 992 tàu đang hoạt động ở những vùng biển không bị ảnh hưởng - các vùng biển an toàn. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã huy động 4 tàu kiểm ngư trực 4 chốt chặn cửa biển để gặp các tàu tỉnh bạn bị ảnh hưởng vào trú ẩn, trực tiếp bố trí nơi neo đậu bảo đảm an toàn.

Triều cường ở TP.HCM đợt này có thể vượt lịch sử, mực nước dâng cao kỷ lục trong ngày 6 - 7.11. Nhiều phường, xã ở TP.HCM dự báo ngập nặng do triều cường kết hợp mưa lớn.

