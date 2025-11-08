Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tài xế an toàn chui ra khỏi xe ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn

Minh Hải
Minh Hải
08/11/2025 11:47 GMT+7

Sau khi chiếc xe ô tô con bị 'vò nát' vì tai nạn, tài xế may mắn thoát nạn, an toàn chui ra khỏi xe.

Ngày 8.11, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp (phụ trách tuyến QL1A, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, người đàn ông chui ra khỏi chiếc xe ô tô con đã bị "vò nát" chính là người điều khiển xe và đó là hành động đầu tiên, thoát khỏi chiếc xe ô tô sau khi gặp nạn.

Tài xế an toàn chui ra khỏi xe ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn - Ảnh 1.

Anh D. không bị thương, bình tĩnh chui ra khỏi chiếc xe đã bị "vò nát"

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Làm việc với cán bộ của Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, người tài xế này trình bày sau khi xe bị tai nạn, anh may mắn không bị thương và bình tĩnh suy nghĩ rồi lấy giấy tờ để trong xe, sau đó chui ra khỏi xe.

Hình ảnh trên được người dân chứng kiến, ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến ai xem cũng bất ngờ, không tin nổi trong hoàn cảnh như vậy mà tài xế không bị thương, còn rất bình tĩnh lấy giấy tờ và chui ra khỏi xe.

Tài xế an toàn chui ra khỏi xe ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn - Ảnh 2.

Anh D. (thứ 2 từ trái qua phải) vẫn bình thường sau vụ tai nạn

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, tại Km277+400 trên QL1A (thuộc P.Tam Điệp, Ninh Bình). Người tài xế điều khiển xe con may mắn thoát chết là anh N.Q.D (37 tuổi, ngụ xã Yên Mô, Ninh Bình).

Vào thời điểm trên, tài xế N.V.S (34 tuổi, ngụ xã Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển xe ô tô tải lưu thông hướng Thanh Hóa - Hà Nội, đã va chạm với xe ô tô con do anh N.Q.D điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Tài xế an toàn chui ra khỏi xe ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn - Ảnh 3.

Chiếc xe ô tô của anh D. bị "vò nát"

ẢNH: C.T.V

Hai xe ô tô này sau đó va chạm với xe đầu kéo do anh N.V.Q (34 tuổi, ngụ P.Quảng Phú, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, cả 3 xe ô tô đều hư hỏng, trong đó, xe ô tô con do anh N.Q.D điều khiển hư hỏng nặng nhất, chiếc xe bị "vò nát". May mắn, anh D. không bị thương và còn tự chui ra khỏi xe, trên tay cầm giấy tờ. Sau khi ra khỏi xe, anh D. còn bình tĩnh nói chuyện với người dân xung quanh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

