Xe tải bị vò nát khi lao xuống vực sâu 50 m, 3 người bị thương

Sáng 28.5, đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, đã xác nhận về vụ tai nạn giao thông khi một xe tải mất lái lao xuống vực khiến 3 người bị thương.

Chiếc xe tải bị vò nát sau khi rơi xuống vực sâu 50 m BẮC HÀ

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2 giờ 30 phút ngày 28.5, xe ô tô tải thùng kín chở hàng, biển kiểm soát 26C-085.54 lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa (tỉnh lộ 155), hướng Sa Pa đi TP.Lào Cai.

Các lực lượng đưa người bị thương ra khỏi hiện trường để cấp cứu BẮC HÀ

Khi đi đến cầu bê tông (km7+680), thuộc địa phận thôn Tòng Sành 1, xã Tòng Sành, H.Bát Xát thì bất ngờ xe lật qua thành cầu, rơi xuống vực sâu khoảng 50 m và hư hỏng nặng.

Vực sâu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn BẮC HÀ

Sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát giao thông phát hiện 3 người trên xe, gồm: Lường Văn Hặc, thường trú tại bản He, xã Chiềng Khoang, H.Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; Lò Văn Thanh và một người tên Thịnh. Tất cả đều bị thương.

Các lực lượng cứu hộ phải lắp ròng rọc đưa nạn nhân từ vực sâu lên mặt đường BẮC HÀ

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai); Công an xã Tòng Sành, Công an xã Trung Chải, (TX.Sa Pa) tổ chức sơ cứu các nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn BẮC HÀ

Cũng theo đại tá Phạm Gia Chiến, hiện chưa xác định được người điều khiển chiếc xe tải này. Các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.