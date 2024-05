Bình Dương: Công an xác minh vụ người mặc đồ tu hành đập vỡ kính xe tải

Ngày 27.5, lãnh đạo Công an TP.Dĩ An cho biết đã xác định được nam thanh niên mặc đồ giống nhà tu hành và tài xế, chủ xe tải bị đập vỡ kính xe xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày.

Lãnh đạo Công an TP.Dĩ An cho biết đã yêu cầu tài xế và chủ xe tải quay lại hiện trường để làm việc với công an liên quan đến vụ việc bị nam thanh niên mặc đồ tu hành đập vỡ kính xe; mặc dù chủ xe tải không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nam thanh niên mặc đồ giống nhà tu hành đập vỡ kính xe tải CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Dĩ An, qua làm việc với công an, nam thanh niên mặc đồ tu hành có dấu hiệu không bình thường về mặt tâm lý và nam thanh niên này đã thừa nhận vụ việc.

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên mặc đồ tu hành, tay cầm vật màu vàng giống cuốn sách đập nhiều lần vào kính xe tải làm vỡ kính.

Sau khi đập vỡ kính xe, nam thanh niên còn chỉ trỏ những xe ô tô, xe máy khác đang đi trên đường CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi đập vỡ kính xe tải, nam thanh niên mặc đồ tu hành chỉ tay về phía tài xế xe tải nói một hồi, sau đó tiếp tục chỉ trỏ như kiểu dọa nạt những người đi xe máy và những xe ô tô khác lưu thông trên đường.

Thời điểm này, tài xế xe tải không phản ứng gì mà chỉ dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc, sau đó đánh lái tránh người đã đập vỡ kính xe để tiếp tục lưu thông.