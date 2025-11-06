Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe tải gây tai nạn liên hoàn, tài xế bỏ trốn

Trần Cường
Trần Cường
06/11/2025 10:21 GMT+7

Lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 người bị thương, sau đó bỏ chạy.

Sáng 6.11, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn rồi bỏ xe lại hiện trường.

Xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương rồi bỏ chạy- Ảnh 1.
Xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương rồi bỏ chạy- Ảnh 2.
Xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương rồi bỏ chạy- Ảnh 3.

Nhiều phương tiện bị hư hỏng tại hiện trường

 ẢNH: Đ.H

Theo người dân sống tại ngõ 197 Hoàng Mai (P.Tương Mai, Hà Nội), khoảng 19 giờ 45 ngày 5.11, họ nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó thấy chiếc xe tải lao nhanh và tông vào nhiều phương tiện, trong đó một cô gái vừa dắt xe máy ra khỏi cửa nhà bị tông trúng.

Nhân chứng cho hay, chiếc xe tải di chuyển nhanh, tông vào cả một ô tô tô con khiến chiếc xe này bị đẩy đi khoảng 20 m. Nhiều người trong ngõ chạy theo sau hô hoán yêu cầu lái xe tải dừng lại nhưng không được. Chiếc xe tải chạy theo hướng ngõ 92 Mai Động rồi mất hút.

Xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương rồi bỏ chạy- Ảnh 4.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế bỏ lại chiếc xe tải ở ngõ 785 Trương Định rồi rời đi

ẢNH: Đ.H

Đội CSGT đường bộ số 14 cho hay, trong ngõ 197 Hoàng Mai, chiếc xe tải đã tông trúng 2 ô tô con và 4 xe máy khiến 1 người bị thương. Trên đường bỏ chạy, xe tải tiếp tục va chạm với 2 người đi xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng) khiến 1 người nữa bị thương.

Đến khoảng 20 giờ ngày 5.11, người dân phát hiện chiếc xe tải được bỏ lại trước số nhà 20 ngõ 785 Trương Định (P.Hoàng Mai, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế để làm rõ vụ tai nạn.

Ô tô tông liên hoàn 3 phương tiện ở Hà Nội, 4 người bị thương

Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

