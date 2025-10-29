Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe khách va vào đuôi xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 5 người bị thương

Huy Đạt
Huy Đạt
29/10/2025 09:13 GMT+7

Xe khách va vào đuôi xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Sáng nay 29.10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 5 người bị thương.

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 5 người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng nỗ lực đưa tài xế bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài và chuyển đi cấp cứu

ẢNH: Đ.X

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng nay 29.10, xe khách BS 36F-009.62 lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khi đến Km9+540 (địa phận P.Điện Bàn Bắc, TP.Đà Nẵng) thì va chạm vào đuôi một xe tải (chưa xác định biển số).

Cú va chạm mạnh khiến 5 người trên xe khách bị thương. Trong đó, 4 hành khách không thể tự di chuyển, tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng đến hiện trường, dùng thiết bị thủy lực cắt, kích phần đầu cabin bị biến dạng, đưa tài xế ra ngoài và di chuyển các hành khách đến nơi an toàn.

Tất cả nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Lực lượng CSGT cũng kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

Cao Tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Xe khách tai nạn Cứu hộ hành khách cấp cứu
