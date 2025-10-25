Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tây Ninh: Tài xế xe tải vượt ẩu gây tai nạn chết người

25/10/2025 17:14 GMT+7

Chiếc xe tải do tài xế ngụ tỉnh Tây Ninh điều khiển vượt ẩu trên QL.1 đã va chạm với chiếc xe máy do một người đàn ông ngụ tỉnh Vĩnh Long chạy cùng chiều khiến người này tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 25.10, lực lượng chức năng xã Bình Đức (Tây Ninh), cho biết đang phối hợp với cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy trên QL.1 (Km1938+500m, thuộc ấp 4 Nhựt Chánh, xã Bình Đức).

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, trưa 25.10, tài xế Nguyễn Văn H. (22 tuổi, ngụ xã Nhựt Tảo, Tây Ninh) điều khiển xe ô tô tải mang BS: 62H-083.64 lưu thông trên QL.1 hướng Tây Ninh đi TP.HCM. Khi đến đoạn trên, xe tải vượt ẩu va chạm với xe máy 93FA-048.xx do ông D.V.U (75 tuổi, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông U. ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ. Xe máy của ông U. cũng hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Đức nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế Nguyễn Văn H. đã điều khiển xe tải vượt ẩu gây ra vụ tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã liên hệ thân nhân nạn nhân để tiến hành các thủ tục nhận bàn giao thi thể.

Thủ đoạn buôn lậu vàng và súng qua biên giới Tây Ninh bị lật tẩy

Thủ đoạn buôn lậu vàng và súng qua biên giới Tây Ninh bị lật tẩy

Trong vòng 4 ngày, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ buôn lậu vàng và súng, thu giữ 16 lượng vàng và 1 khẩu súng AK.

Xem thêm bình luận