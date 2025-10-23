Thủ đoạn buôn lậu vàng và súng qua biên giới Tây Ninh bị lật tẩy

Ngày 23.10, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, cho biết trong 4 ngày (từ 18 đến 22.10), đơn vị phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ buôn lậu vàng và súng qua biên giới.

Vụ gần nhất là lúc 15 giờ 10 ngày 22.10, khi đó, lực lượng liên ngành (gồm Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Công an xã Mỹ Quý và Hải quan) phát hiện Nguyễn Hoàng Hưng (25 tuổi, ở xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) đang làm thủ tục xuất cảnh có biểu hiện nghi vấn.

Khẩu súng AK của Hưng để trong túi đựng vợt cầu lông bị lực lượng Bộ đội biên phòng Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ ẢNH: BĐBP CUNG CẤP

Tiến hành kiểm tra hành lý của Hưng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi đựng vợt cầu lông có 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn (không gắn vào súng).

Qua khai thác nhanh, Hưng khai nhận đi cùng Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, ở P.Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh). Quân đợi Hưng tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý, Tây Ninh.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hoàng Hưng và mời Nguyễn Văn Quân về Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18.10, tại Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tổ công tác của Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây và Hải quan cửa khẩu phát hiện Trần Đình Sâm (35 tuổi, ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, có dấu hiệu khả nghi.

Trần Đình Sâm và tang vật là 16 lượng vàng được Sâm vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam ẢNH: BĐBP CUNG CẤP

16 lượng vàng của Trần Đình Sâm ẢNH: BĐBP CUNG CẤP

Kiểm tra trên người Sâm, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác có một túi ni lông chứa 16 khoen tròn bằng kim loại màu vàng, nghi là vàng. Sâm khai nhận đây là vàng, được mua Campuchia với giá 120 triệu đồng/lượng từ một phụ nữ không rõ tên tuổi.

2 vụ buôn lậu vàng và súng nêu trên được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.