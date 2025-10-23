Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ đoạn buôn lậu vàng và súng qua biên giới Tây Ninh bị lật tẩy

Bắc Bình
Bắc Bình
23/10/2025 13:28 GMT+7

Trong vòng 4 ngày, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ buôn lậu vàng và súng, thu giữ 16 lượng vàng và 1 khẩu súng AK.

Ngày 23.10, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, cho biết trong 4 ngày (từ 18 đến 22.10), đơn vị phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ buôn lậu vàng và súng qua biên giới.

Vụ gần nhất là lúc 15 giờ 10 ngày 22.10, khi đó, lực lượng liên ngành (gồm Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Công an xã Mỹ Quý và Hải quan) phát hiện Nguyễn Hoàng Hưng (25 tuổi, ở xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) đang làm thủ tục xuất cảnh có biểu hiện nghi vấn.

Thủ đoạn tinh vi buôn lậu vàng, súng qua biên giới Tây Ninh bị lật tẩy - Ảnh 1.

Khẩu súng AK của Hưng để trong túi đựng vợt cầu lông bị lực lượng Bộ đội biên phòng Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ

ẢNH: BĐBP CUNG CẤP

Tiến hành kiểm tra hành lý của Hưng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi đựng vợt cầu lông có 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn và 6 viên đạn (không gắn vào súng).

Qua khai thác nhanh, Hưng khai nhận đi cùng Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, ở P.Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh). Quân đợi Hưng tại khu vực bãi xe thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý, Tây Ninh.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hoàng Hưng và mời Nguyễn Văn Quân về Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18.10, tại Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tổ công tác của Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây và Hải quan cửa khẩu phát hiện Trần Đình Sâm (35 tuổi, ở Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, có dấu hiệu khả nghi.

Thủ đoạn tinh vi buôn lậu vàng, súng qua biên giới Tây Ninh bị lật tẩy - Ảnh 2.

Trần Đình Sâm và tang vật là 16 lượng vàng được Sâm vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam

ẢNH: BĐBP CUNG CẤP

Thủ đoạn tinh vi buôn lậu vàng, súng qua biên giới Tây Ninh bị lật tẩy - Ảnh 3.

16 lượng vàng của Trần Đình Sâm

ẢNH: BĐBP CUNG CẤP

Kiểm tra trên người Sâm, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác có một túi ni lông chứa 16 khoen tròn bằng kim loại màu vàng, nghi là vàng. Sâm khai nhận đây là vàng, được mua Campuchia với giá 120 triệu đồng/lượng từ một phụ nữ không rõ tên tuổi.

2 vụ buôn lậu vàng và súng nêu trên được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tây Ninh: Bắt 2 người bị truy nã trong nhóm công dân do Campuchia trao trả

Tây Ninh: Bắt 2 người bị truy nã trong nhóm công dân do Campuchia trao trả

Trong số 11 công dân Việt Nam do Campuchia bàn giao, Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Vĩnh Long.

Khám phá thêm chủ đề

buôn lậu buôn lậu vàng buôn lậu súng Bộ đội biên phòng Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận