Thời sự

Tây Ninh: Tuyên án băng nhóm chuyên chặn ô tô để cướp thuốc lá lậu

Bắc Bình
Bắc Bình
24/09/2025 18:22 GMT+7

14 bị cáo trong băng nhóm chuyên chặn ô tô để cướp thuốc lá lậu bị TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử. Bị cáo Nguyễn Văn Cường giữ vai trò cầm đầu, bị tuyên phạt 20 năm tù.

Ngày 24.9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm 14 bị cáo là băng nhóm chuyên dùng ô tô gắn biển số giả, mang theo roi điện, bàn chông, hung khí để chặn xe nghi chở thuốc lá lậu rồi cướp tài sản.

Theo đó, bị cáo cầm đầu là Nguyễn Văn Cường (39 tuổi, xã Tân Hòa, Tây Ninh) bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt Cường phải chấp hành là 20 năm tù.

Cùng 2 tội danh trên, 13 bị cáo còn lại bị phạt từ từ 4 năm 6 tháng đến 16 năm tù.

- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại tòa

ẢNH: B.B

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Cường không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Cường nảy sinh ý định chặn đường xe nghi chở thuốc lá lậu, rồi dùng hung khí tấn công, uy hiếp để lấy thuốc lá đem bán.

Tháng 7.2023, Nguyễn Văn Cường mua 3 biển số ô tô giả và một roi điện trên mạng, sau đó rủ Hà Quốc Cường và Đồng Quang Ảo tham gia, lôi kéo thêm nhiều người khác. Nhóm này thuê xe tự lái, chuẩn bị hung khí như ống tuýp sắt, dao tự chế, bàn chông rải đường để làm thủng lốp xe, sau đó khống chế, uy hiếp nạn nhân nhằm chiếm đoạt thuốc lá.

- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa

ẢNH: B.B

Trong thời gian hoạt động, băng nhóm của Nguyễn Văn Cường đã thực hiện 15 vụ cướp tại các huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Đức Hòa (tỉnh Long An cũ), chiếm đoạt số thuốc lá lậu trị giá gần 560 triệu đồng.

Nguyễn Văn Cường là chủ mưu, hưởng lợi 184 triệu đồng; Đồng Quang Ảo tham gia 9 vụ, hưởng lợi 19 triệu đồng; Hà Quốc Cường tham gia 8 vụ, hưởng lợi 7 triệu đồng.

Các bị cáo khác tham gia từ 1 đến 6 vụ, hưởng lợi từ vài triệu đến hơn 20 triệu đồng; riêng Lê Tuấn Anh và Huỳnh Châu Mười tham gia 1 vụ nhưng chưa hưởng lợi.

Ngoài ra, nhiều bị cáo còn có hành vi cố ý làm hư hỏng xe ô tô của các bị hại trong khi cướp.

HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh nhận định đây là vụ án cướp có tổ chức, các bị cáo manh động, nguy hiểm, gây hoang mang dư luận. Trong đó, Nguyễn Văn Cường giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội; các bị cáo khác là đồng phạm tích cực.

Khám phá thêm chủ đề

