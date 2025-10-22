Đề nghị truy tố 11 bị can buôn lậu 546 kg vàng, trốn thuế tiền tỉ

Buôn lậu 546 kg vàng

Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong đó, C03 đề nghị truy tố 8 bị can về tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn, kinh doanh vàng bạc; Trần Thành Hiếu, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng, lao động tự do; Lương Thị Bích Hà, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Liềng Thị Thực, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Nông Thị Thùy Linh, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long; Nguyễn Thị Phương Nga, lao động tự do.

6 trong số 8 bị can bị đề nghị truy tố tội buôn lậu ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo kết luận, từ tháng 9 đến tháng 12.2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một người có biệt danh "bà Béo" và Phạm Tuấn Hải tổ chức buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng, từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về nước tiêu thụ.

Trong đó, C03 xác định Hoàn đã mua của "bà Béo" hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng. Số còn lại Hoàn mua của Hải.

Để mua bán vàng lậu, "bà Béo" thuê Phượng, còn Hải thuê Nga nhận hàng từ Trung Quốc và bằng các cách để vận chuyển về trụ sở Công ty Hoàn Huế, giao cho các nhân viên.

Khi nhận hàng, các nhân viên của Công ty Hoàn Huế sẽ dùng máy khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên thỏi vàng, đồng thời cập nhật số lượng để theo dõi.

Các bị can tại Công ty Hoàn Huế cũng lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Trần Thị Hoàn, đồng thời mang vàng về Hà Nội giao cho khách.

Dùng 2 hệ thống kế toán để trốn thuế

Trong vụ án, C03 cũng đề nghị truy tố 3 người ở Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc, và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trường.

C03 xác định Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam do My làm Chủ tịch HĐQT đã mua 52 kg vàng của Hoàn. Doanh nghiệp này có trụ sở và xưởng ở P.Hoàng Mai (Hà Nội), có cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông, nơi tập trung nhiều cửa hàng vàng bạc.

Quá trình hoạt động, Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam đã dùng 2 hệ thống phần mềm để quản lý kinh doanh và hạch toán. Trong đó, phần mềm "Vacom" phục vụ công tác kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhằm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Còn phần mềm "QLVang" được dùng quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.

C03 cáo buộc My và Thuyết là người trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng gồm nhiều nguồn không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế, mà theo dõi riêng trên phần mềm "QLVàng".

Đối với giao dịch không có hóa đơn này, việc thanh toán sẽ dùng bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 cá nhân là người thân, người quen của My và Thuyết cho mượn rồi giao nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo kế toán trưởng hạch toán vào phần mềm "Vacom", sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

C03 xác định toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế nhằm trốn thuế.

Doanh thu hàng nghìn tỉ nhưng khai báo vài trăm triệu

Năm 2023, Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam có tổng doanh thu thực tế hơn 4.243 tỉ đồng, giá vốn thực tế 4.226 tỉ, lợi nhuận gộp trước thuế hơn 16 tỉ đồng. Tuy nhiên, các bị can chỉ khai báo thuế với tổng doanh thu hơn 646 tỉ cùng lợi nhuận gộp trước thuế hơn 4 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn gần 2,4 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cũng trong năm 2023, số tiền thuế giá trị gia tăng thực tế của Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam phải nộp là hơn 1,6 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai nộp hơn 461 triệu đồng, gây thiệt hại cho cơ quan thuế hơn 1,1 tỉ đồng.

C03 cũng làm rõ, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam có tổng doanh thu lên tới hơn 5.726 tỉ đồng nhưng các bị can chỉ khai báo hơn 332 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

C03 cáo buộc, với việc dùng 2 hệ thống kế toán, các bị can My, Thuyết và Hợp đã gian dối, gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.