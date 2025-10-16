Hải Phòng: Tuyên án loạt cựu cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 1.800 tỉ

Tối 16.10, sau 1 ngày xét xử, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến Chi cục Hải quan Cảng 2, thuộc Cục Hải quan Hải Phòng - nay là Chi cục Hải quan khu vực 3, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc và một số đơn vị giám định. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong vụ án này được xác định lên tới hơn 1.800 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên xét xử ẢNH: N.S

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Quang Tuyên (kế toán Công ty Tài Lộc) 19 năm tù, Nguyễn Quang Long (nhân viên Công ty Tài Lộc) 14 năm tù, Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) 11 năm tù, cùng về 2 tội "đưa hối lộ" và "buôn lậu".

Các bị cáo khác trong nhóm doanh nghiệp, gồm Phạm Thị Oanh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Nam và Hoàng Tuấn Sơn (Phó giám đốc Công ty Bảo Linh), nhận mức án từ 3 năm tù đến 8 năm tù, trong đó có một bị cáo được hưởng án treo.

Đáng chú ý, nhóm bị cáo từng là cán bộ hải quan phải nhận nhiều mức án nghiêm khắc. Ở tội "nhận hối lộ", bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu Đội phó Đội Thủ tục) bị tuyên 8 năm tù, Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng) bị tuyên 4 năm tù, Trịnh Đăng Tài 7 năm tù, Phạm Tùng Dương 3 năm tù, 2 bị cáo Bùi Anh Tiến và Vũ Xuân Trường cùng nhận 24 tháng tù, trong đó một bị cáo hưởng án treo.

Ở tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2) 3 năm tù, Vũ Ngân Châu (cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2) 3 năm tù. Các bị cáo còn lại như Nguyễn Anh Đức, Trần Quốc Hưng, Bùi Tiến Hậu, Phạm Văn Định, Nguyễn Văn Long và Trương Bình Lộc nhận từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù, trong đó có trường hợp hưởng án treo...

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo thuộc Công ty Tài Lộc đã lợi dụng cơ chế xuất nhập khẩu để tổ chức đường dây buôn lậu kéo dài trong nhiều năm.

Đặc biệt, nhóm cán bộ hải quan, những người có trách nhiệm kiểm soát, giám sát hàng hóa đã tiếp tay cho sai phạm, tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu diễn ra trót lọt.

Hội đồng xét xử khẳng định hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước, mà còn làm xói mòn niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân vào cơ quan công quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của ngành hải quan.