Thời sự

Tây Ninh: Làm rõ nguyên nhân đôi tình nhân tử vong dưới hầm múc

Bắc Bình
Bắc Bình
25/09/2025 18:50 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh xác định vụ phát hiện đôi tình nhân tử vong tại hầm múc không có dấu hiệu tội phạm. khả năng là 2 nạn nhân ngã xuống nước sau khi sử dụng bia rượu.

Ngày 25.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vụ phát hiện thi thể đôi tình nhân tử vong dưới một hầm múc (hầm nước hình thành sau khai thác đất, đá - PV) ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) không có dấu hiệu tội phạm.

Thông tin này đã đính chính lại những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến gia đình các nạn nhân và tình hình an ninh trật tự địa phương.

- Ảnh 1.

Hiện trường lúc đôi nam nữ câu cá rồi được phát hiện tử vong dưới hầm múc gần đó

ẢNH: C.T.V

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh N.T.H (33 tuổi, P.An Tịnh, Tây Ninh) và chị N.T.T.D (38 tuổi, TP.HCM). Thi thể của hai người được một người đàn ông đi giăng lưới phát hiện tại khu vực hầm múc vào khoảng 12 giờ ngày 23.9 và báo cho cơ quan chức năng.

Công an xã Hậu Nghĩa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt phong tỏa hiện trường. Quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường, cơ quan công an tìm thấy xe máy, áo khoác, dép, vỏ lon bia và một chiếc đồng hồ của các nạn nhân trên bờ. Tài sản cá nhân như điện thoại, ví tiền, trang sức đều còn nguyên vẹn. Trên cơ thể các nạn nhân không có dấu hiệu của tác động ngoại lực.

Từ những tình tiết này, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân tử vong có khả năng là các nạn nhân đã ngã xuống hầm múc trong lúc trời tối sau khi sử dụng bia rượu.

Được biết, anh N.T.H từng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tinh thần không ổn định. Anh H. quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N.T.T.D (người đã ly hôn chồng và đến tỉnh Tây Ninh bán vé số dạo). Cả 2 có sở thích đi câu cá đêm. Tối 22.9, họ đến khu vực hầm múc câu cá và uống khoảng 10 lon bia, vỏ lon còn để lại hiện trường.

Trước những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình nạn nhân.

