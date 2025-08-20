Tây Ninh: Phát hiện thi thể trôi trên sông Vàm Cỏ Tây

Ngày 20.8, tin từ Công an xã Thạnh Phước (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã có báo cáo vụ phát hiện thi thể trên sông Vàm Cỏ Tây, nghi có liên quan đến tin báo của người dân về một xuồng gỗ bị chìm trên địa bàn xã này.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn thuộc ấp Bến Kè, xã Tân Tây (Tây Ninh), cách nơi tìm thấy một xuồng gỗ bị chìm khoảng 700 mét.

Vị trí phát hiện thi thể trôi trên sông Vàm Cỏ Tây ẢNH: NGUYỄN NHẤT

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 19.8, Công an xã Thạnh Phước nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một chiếc xuồng gỗ trôi dạt vào bờ sông, đoạn qua ấp Bà Luông, xã Thạnh Phước. Chiếc xuồng dài khoảng 4 mét, phần lái phía sau bị bể. Trên xuồng có nhiều vật dụng cá nhân và giấy tờ tùy thân mang tên N.T.T (64 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạnh Phước tổ chức tìm kiếm quanh khu vực nhưng không phát hiện được ông T. cũng như máy chạy của phương tiện. Theo người dân địa phương, khu vực này không xảy ra va chạm giao thông đường thủy trong thời gian gần đây.

Thông tin từ người thân ông T. cho biết, trước đây ông T. ở P.3, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp (cũ), nhưng sau này ông không ở cố định một nơi mà thường sống trên xuồng, giăng lưới trên sông. Gia đình mất liên lạc với ông từ sáng 19.8.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính thi thể và làm rõ nguyên nhân vụ việc.