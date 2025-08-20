Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh: Phát hiện thi thể trôi trên sông Vàm Cỏ Tây

Thanh Quân
Thanh Quân
20/08/2025 18:26 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh đang xác minh danh tính thi thể trôi trên sông Vàm Cỏ Tây, cách xuồng gỗ bị chìm khoảng 700 mét.

Ngày 20.8, tin từ Công an xã Thạnh Phước (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã có báo cáo vụ phát hiện thi thể trên sông Vàm Cỏ Tây, nghi có liên quan đến tin báo của người dân về một xuồng gỗ bị chìm trên địa bàn xã này. 

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn thuộc ấp Bến Kè, xã Tân Tây (Tây Ninh), cách nơi tìm thấy một xuồng gỗ bị chìm khoảng 700 mét.

Phát hiện thi thể trôi trên sông, cách xuồng gỗ bị chìm 700 m - Ảnh 1.

Vị trí phát hiện thi thể trôi trên sông Vàm Cỏ Tây

ẢNH: NGUYỄN NHẤT

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 19.8, Công an xã Thạnh Phước nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một chiếc xuồng gỗ trôi dạt vào bờ sông, đoạn qua ấp Bà Luông, xã Thạnh Phước. Chiếc xuồng dài khoảng 4 mét, phần lái phía sau bị bể. Trên xuồng có nhiều vật dụng cá nhân và giấy tờ tùy thân mang tên N.T.T (64 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạnh Phước tổ chức tìm kiếm quanh khu vực nhưng không phát hiện được ông T. cũng như máy chạy của phương tiện. Theo người dân địa phương, khu vực này không xảy ra va chạm giao thông đường thủy trong thời gian gần đây.

Thông tin từ người thân ông T. cho biết, trước đây ông T. ở P.3, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp (cũ), nhưng sau này ông không ở cố định một nơi mà thường sống trên xuồng, giăng lưới trên sông. Gia đình mất liên lạc với ông từ sáng 19.8.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính thi thể và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

TP.HCM: Đang đi tuần tra phát hiện thi thể người trôi sông Nhà Bè

TP.HCM: Đang đi tuần tra phát hiện thi thể người trôi sông Nhà Bè

Nam nhân viên bảo vệ thuộc Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đang làm việc tuần tra thì phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Nhà Bè, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Thi thể Vàm Cỏ Tây Tây Ninh Danh tính Mất liên lạc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận