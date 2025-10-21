Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế ô tô lái bất chấp luật, lấn làn chạy ngược chiều. Thế nhưng, khi bị xe khác chặn lại, tài xế còn tỏ thái độ thách thức, đe dọa đòi đánh người.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 13.10.2025 trên đường tỉnh 295 (DT295), đoạn qua địa bàn xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Lái ô tô lấn làn vượt ẩu, tài xế còn hăm dọa đòi đánh người khác

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường tỉnh 295. Khi đến khu vực Km 62+700, tài xế phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu hiệu Toyota Vios, mang biển kiểm soát 98A-723.46 đang lấn sang làn đường ngược chiều để vượt lên.

Đáng nói, dù chạy sai luật nhưng khi phát hiện ô tô con lưu thông hướng ngược lại, tài xế xe Toyota Vios nói trên vẫn không chịu lách về đúng làn. Thậm chí, khi ô tô gắn camera hành trình không nhường đường, tài xế nói trên còn tỏ thái độ thách thức, thậm chí chửi bới, hăm dọa người khác.

Hành động ngang ngược và thiếu văn hóa này khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp luật và thái độ bất cần của tài xế ô tô con.

Tình huống tài xế cố tình lái ô tô lấn làn chạy ngược chiều gây cản trở giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên.

Được biết, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh danh tính tài xế, lập hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an xã Xuân Cẩm cũng phối hợp, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét (điểm e, khoản 3, điều 6). - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



