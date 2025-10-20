Sedan hạng B dưới 600 triệu 'đua' giảm giá ra mẫu mới, Toyota Vios hút khách nhất

Cùng với sự hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam, hiệu ứng từ cuộc đua giảm giá giúp phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số trong tháng 9.2025. Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng khi ngoài cuộc đua giảm giá còn có mẫu mã mới xuất hiện. Tuy nhiên, Toyota Vios vẫn tiếp tục cho thấy sức hút của một mẫu xe dẫn đầu phân khúc.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Gần 2.800 xe sedan hạng B tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 9.2025

Theo số liệu bán hàng được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 9.2024 doanh số bán sedan hạng B đạt 2.778 xe, tăng 87 xe tương đương 3,1% so với tháng 8.2025.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2025 1980 Tháng 2.2025 2343 Tháng 3.2025 3462 Tháng 4.2025 3020 Tháng 5.2025 2703 Tháng 6.2025 2579 Tháng 7.2025 3544 Tháng 8.2025 2691 Tháng 9.2025 2778

Như vậy, sau bước sụt giảm trong tháng trước đó, phân khúc này lập tức tìm lại nhịp tăng trưởng. Dù vậy, điều này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực ở một phân khúc ô tô từng hút khách nhất thị trường Việt Nam, bởi mức tăng trưởng nhìn chung vẫn còn khá khiêm tốn. Thậm chí, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán ô tô sedan hạng B trong tháng 9 vừa qua còn giảm 2.618 xe tương đương 45,5% so với tháng 9 năm ngoái.

Kết quả bán hàng của toàn phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng trong tháng 9 vừa qua một phần đến từ nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh tay từ phía các nhà sản xuất, phân phối dòng xe này. Đơn cử như Toyota đã tăng gấp đôi ưu đãi cho Vios, Honda City cũng có mức giảm gần 60 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu mã như Mazda2, Mitsubishi Attrage cũng được giảm giá bán theo nhiều hình thức khác nhau. Không những vậy, trong tháng 9 vừa qua, phân khúc này còn có sự xuất hiện của "tân binh" Skoda Slavia. Dù vậy, cái tên này cũng không có đóng góp gì nhiều khi nhà sản xuất, phân phối không công bố kết quả bán hàng.

Toyota đã tăng gấp đôi ưu đãi cho Vios, Honda City cũng có mức giảm gần 60 triệu đồng Ảnh: T.T.C

Thực tế, doanh số xe sedan hạng B tăng trưởng nhưng chậm cũng là điều dễ hiểu. Bởi nhìn thực tế trên thị trường ô tô, dòng xe sedan nói chung đang mất dần sức hút. Trong khi đó, các phiên bản tiêu chuẩn của các mẫu sedan hạng B vốn hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy taxi, vận chuyển hành khách… cũng giảm mạnh do áp lực cạnh tranh từ ô tô điện.

Hyundai Accent hết sức hút, thị phần phân khúc sedan hạng B "vào tay" Toyota Vios

Toyota Vios được khách hàng mua xe sedan hạng B dưới 600 triệu ưa chuộng nhất

Doanh số bán nhiều mẫu mẫu ô tô sedan hạng B tăng trưởng trong tháng 9 vừa qua, tuy nhiên cục diện cạnh tranh ở phân khúc này vẫn không có sự xáo trộn. Cụ thể, Toyota Vios với 1.292 xe bán ra tiếp tục xếp vị trí dẫn đầu. So với tháng trước đó, doanh số mẫu xe này tăng 566 xe phần nào cho thấy sức hút của Vios với người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam. Ngoài danh tiếng, độ bền, khả năng giữ giá… việc Toyota tăng ưu đãi từ mức hỗ trợ 50% lên 100% lệ phí trước bạ là yếu tố giúp doanh số Toyota Vios tăng trưởng.

Trong khi đó, Honda City tiếp tục xếp thứ hai nhưng doanh số chỉ đạt 475 xe, giảm tới 661 xe so với tháng trước đó. Dù vẫn được Honda áp dụng ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu đồng, tuy nhiên City vẫn không giữ được đà tăng trưởng nhưng những tháng trước đây.

Doanh số các mẫu xe sedan hạng B tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Các vị trí tiếp theo vẫn không có gì thay đổi, khi Mazda2 (đạt 432 xe) có tháng thứ hai liên tiếp vượt qua Hyundai Accent (406 xe) về mặt doanh số. Mẫu sedan hạng B đến từ thương hiệu Hàn Quốc đang cho thấy dấu hiệu "lao dốc không phanh" về doanh số qua đó đánh mất vị thế của một mẫu xe từng bán chạy hàng đầu trên thị trường. Bên cạnh đó, KIA Soluto dù tăng trưởng doanh số nhưng chỉ bán được 18 xe trong tháng 8.2025, cho thấy thực tế các mẫu xe Hàn Quốc đang đánh mất vị thế, sức hút so với xe Nhật Bản ở phân khúc sedan hạng B.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 25.100 xe, giảm 3.718 xe, tương đương 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, phân khúc này đang khá cạnh tranh khi hầu hết các mẫu mã tham gia đều được giảm giá hàng chục triệu đồng. Ngay cả tân binh Skoda Slavia dù vừa "chân ướt chân ráo" gia nhập thị trường cũng giảm giá để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh.