Sắp có cuộc đua hạ giá bán ở phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam?

Trong nhiều năm qua, sedan hạng B vẫn được xem là phân khúc bền bỉ nhất của thị trường ô tô Việt Nam, khi luôn duy trì doanh số ổn định và thường xuyên có nhiều mẫu mã góp mặt trong danh sách xe bán chạy nhất năm.

Đó cũng là lý do, giữa lúc toàn thị trường ô tô phải đối mặt tình trạng sụt giảm sức mua, nhóm sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng vẫn đang sống khá 'ổn". Số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy, tháng 7.2025 sedan hạng B chứng kiến mức tăng trưởng hơn 27%. Nếu xét lũy kế từ đầu năm, nhóm xe này cũng đã bán ra thị trường tổng cộng gần 20.000 xe, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những phân khúc ô tô hút khách nhất.

Skoda Slavia gây sốc với mức giá khởi điểm sau khuyến mãi chỉ còn 421 triệu đồng, kỳ vọng mở ra cuộc đua mới trong nhóm sedan hạng B ẢNH: QUANG THÁI

Chính sự ổn định này giúp sedan hạng B vẫn là "miếng bánh" hấp dẫn với nhiều thương hiệu. Trong đó có cả tên tuổi mới gia nhập như Skoda. Sau những mẫu SUV, crossover đa dụng theo xu hướng, hãng xe châu Âu mới đây cũng đã trình làng thêm "tân binh" Skoda Slavia - chính thức đặt chân vào một trong những nhóm xe đang cạnh tranh gắt gao nhất trên thị trường.

Đáng chú ý, tại Việt Nam mẫu xe Skoda được TC Motor lắp ráp và phân phối với giá niêm yết chỉ từ 468 triệu đồng. Thậm chí, nếu trừ các ưu đãi dành cho nhóm khách hàng tiên phong, giá thực tế của Slavia chỉ còn 421 triệu đồng.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, một mẫu xe châu Âu bước vào phân khúc ô tô phổ thông lại chọn chiến lược cạnh tranh bằng giá thấp. Trước đó, Volkswagen từng góp mặt ở nhóm sedan hạng B với mẫu Vitus, nhưng mức niêm yết của mẫu xe này từng khiến nhiều người "ngã ngửa" bởi bản cao nhất lên đến 1,069 tỉ đồng.

Hyundai Accent hết sức hút, thị phần phân khúc sedan hạng B "vào tay" Toyota Vios

Skoda Slavia 'châm ngòi' cuộc đua giá mới ở phân khúc sedan hạng B?

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô kỳ vọng, sự xuất hiện Skoda Slavia với mức giá "sát ván" có thể mở ra một cuộc đua giá mới ở nhóm xe vốn lâu nay bị các mẫu mã đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc thống trị. Toyota Vios hiện tại có giá dao động từ 458 - 545 triệu đồng, Honda City từ 499 - 569 triệu đồng, trong khi Hyundai Accent từ 439 - 569 triệu đồng.

Toyota Vios cùng các đại diện khác trong phân khúc sedan hạng B sẽ phải rất "dè chừng" đối thủ đến từ châu Âu ẢNH: B.H

Nhìn chung, mức niêm yết của ba mẫu xe này cũng chỉ ngang ngửa so với Skoda Slavia. Thế nhưng, mẫu xe "tân binh" lại có hẳn lợi thế xe châu Âu, cùng nền tảng từ tập đoàn Volkswagen. Đó là chưa kể, nếu xét trang bị, công nghệ hay khả năng vận hành, mẫu xe này cũng không hề thua kém các đối thủ cạnh tranh.

Đơn cử như nội thất xe vẫn sở hữu nhiều trang bị, nổi bật như màn hình giải trí 7 hoặc 10 inch, âm thanh 8 loa, điều hòa tự động và cửa sổ trời ở bản cao cấp. Trong khi ở khả năng vận hành, mẫu xe châu Âu sử dụng động cơ xăng 1.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 115 mã lực, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Cùng với đó là gói trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí.

Những trang bị kể trên cho thấy, Slavia gia nhập thị trường Việt Nam với tâm thế sẵn sàng cạnh tranh, chứ không hẳn chỉ là cái tên góp mặt cho đủ dải sản phẩm. Do đó, đây sẽ là một "ẩn số" đáng chờ đợi ở nhóm sedan hạng B trong giai đoạn tới.

Skoda Slavia cần thời gian để chứng minh sức hút ở nhóm sedan hạng B vốn đang rất cạnh tranh ẢNH: QUANG THÁI

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện một hãng xe châu Âu khác đang phân phối xe tại Việt Nam thừa nhận, Skoda Slavia đánh đúng tâm lý khách hàng phổ thông hiện nay là cần mẫu xe giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng. "Sự xuất hiện của Slavia sẽ khiến các hãng khác phải định hình lại chiến lược, nhiều khả năng tung thêm phiên bản giá rẻ để giữ khách. Trong bối cảnh thị trường ô tô hiện nay, giá cả là yếu tố then chốt", vị này nhận định.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng thừa nhận, thị hiếu và tiêu chí lựa chọn ô tô của người dùng Việt rất khác so với nhiều thị trường ô tô lớn. Bên cạnh những lợi thế kể trên, Slavia vẫn đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ như thương hiệu còn xa lạ, hệ thống showroom, dịch vụ hậu mãi chưa phủ rộng, thiết kế ngoại hình chưa tạo nhiều điểm nhấn. Do đó, dù giá rẻ là lợi thế lớn, nhưng mẫu xe này vẫn cần thời gian để "thẩm thấu" và tạo dựng niềm tin nơi khách hàng.