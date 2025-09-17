Sedan hạng B dưới 600 triệu: Honda City dẫn đầu, Mazda2 hút khách hơn Hyundai Accent

Sức mua trên thị trường ô tô biến động đang ảnh hưởng đến phong độ doanh số của phân khúc ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam. Chưa kịp vui sau bước tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 7.2025 các thương hiệu ô tô tham gia phân khúc sedan hạng B lập tức bị "dội gáo nước lạnh" khi đứt mạch tăng trưởng, lượng xe bán ra trong tháng 8 sụt giảm mạnh. Cục diện cạnh tranh cũng có nhiều xáo trộn với màn đổi ngôi ở vị trí dẫn đầu cùng sự hụt hơi của các mẫu xe Hàn Quốc, gián tiếp để mất vị thế vào tay các mẫu mã mang thương hiệu Nhật Bản.

Cục diện cạnh tranh cũng có nhiều xáo trộn với màn đổi ngôi ở vị trí dẫn đầu Ảnh: B.H

Người Việt giảm mua ô tô, doanh số xe sedan hạng B dưới 600 triệu giảm hơn 12%

Theo số liệu bán hàng được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 8.2024 doanh số bán sedan hạng B đạt 2.691 xe, giảm 853 xe tương đương 24,1% so với tháng 7.2025. Kết quả này khiến xe sedan hạng B không thể kéo mạch tăng trưởng. Không những vậy, lượng xe sedan hạng B bán ra tại Việt Nam trong tháng 8.2025 cũng thấp hơn 371 xe, tương đương mức sụt giảm 12% doanh số nếu so với tháng 8 năm ngoái.

Con số này thực sự không quá bất ngờ khi sức mua trên thị trường ô tô đều giảm mạnh sau khi đã có dấu hiệu chững lại từ tháng 7.2025. Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng cộng với việc thị trường chịu ảnh hưởng bởi tháng Ngâu (trùng với tuần cuối tháng 8.2025) và xu hướng thay đổi về thị hiếu của khách hàng… khiến dòng sedan nói chung cũng như phân khúc sedan hạng B không thể giữ được nhịp tăng trưởng.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2025 1980 Tháng 2.2025 2343 Tháng 3.2025 3462 Tháng 4.2025 3020 Tháng 5.2025 2703 Tháng 6.2025 2579 Tháng 7.2025 3544 Tháng 8.2025 2691

Anh T.T.N.V, người từng đảm nhiệm vai trò Giám đốc bán hàng đại lý của một hãng xe Hàn Quốc ở TP.HCM chia sẻ: "Dù vẫn thuộc nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam, tuy nhiên căn cứ vào số liệu bán hàng của các hãng xe có thể thấy phân khúc sedan hạng B với các mẫu mã dưới 600 triệu đồng không còn giữ được vị thế. Người Việt mua ô tô mới không còn chuộng sedan hạng B như trước đây, thay vào đó đang chuyển sang các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ. Đây là lý do chính khiến doanh số của phân khúc sedan hạng B không còn ở mức cao như những năm trước".

Hyundai Accent hết sức hút, thị phần phân khúc sedan hạng B "vào tay" Toyota Vios

Ngôi đầu đổi chủ, xe Nhật lấn át xe Hàn

Sức mua giảm tác động đến doanh số bán của hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam trong tháng 8.2025. Lần đầu tiên trong năm nay, lượng tiêu thụ của tất cả các mẫu xe thuộc phân khúc này đều chung kịch bản sụt giảm so với tháng liền trước đó. Tuy nhiên, không vì vậy mà cục diện cạnh tranh giữa các mẫu mã kém đi phần hấp dẫn.

Toyota Vios chỉ bán được 726 xe, giảm tới 487 xe so với tháng trước đó Ảnh: T.C

Một lần nữa trong năm 2025, vị trí số 1 về doanh số bán hàng theo tháng ở phân khúc sedan hạng B lại đổi chủ. Theo đó, Honda City với việc được Honda mạnh tay ưu đãi, giảm giá lên đến gần 60 triệu đồng cho thấy sức hút với 1.136 xe bán ra trong tháng 8.2025, con số này dù thấp hơn tháng trước đó 45 xe nhưng cũng đủ để Honda City vươn lên chiếm ngôi đầu từ tay Vios. Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Honda City dẫn đầu phân khúc về doanh số bán hàng theo tháng.

Trong khi đó, Toyota Vios chỉ bán được 726 xe, giảm tới 487 xe so với tháng trước đó. Như vậy, sau ba tháng liên tiếp nắm giữ ngôi đầu, "cú phanh gấp" trong tháng 8 khiến Toyota Vios để Honda City vượt mặt trong cuộc đua doanh số.

Doanh số bán các mẫu ô tô sedan hạng B tại Việt Nam tháng 8.2025 Nguồn: VAMA, TC Motor

Hai vị trí tiếp theo cũng chứng kiến màn đổi ngôi khi Hyundai Accent tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Với việc chỉ bán được 332 xe trong tháng 8, giảm 172 xe so với tháng trước đó, doanh số Hyundai Accent không chỉ "lập đáy" mới, qua đó còn để mất vị trí thứ ba vào tay Mazda2 (đạt 399 xe). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây, Hyundai Accent bán được ít hơn Mazda2.

Với việc KIA Soluto tiếp tục đội sổ khi chỉ bán được 11 xe trong tháng 8.2025, cho thấy thực tế các mẫu xe Hàn Quốc đang đánh mất vị thế, sức hút so với xe Nhật Bản ở phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu đồng.

Các mẫu xe Hàn Quốc đang đánh mất vị thế, sức hút so với xe Nhật Bản ở phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu đồng Ảnh: B.H

Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 22.322 xe, giảm 1.100 xe, tương đương 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang tháng 9.2025, phân khúc này được dự báo sẽ cạnh tranh hơn khi Toyota Vios được tăng ưu đãi gấp đôi những tháng trước để đấu Honda City. Hyundai Accent cũng được giảm giá lên tới 40 triệu đồng. Đáng chú ý là sự xuất hiện của mẫu xe mang thương hiệu châu Âu - Skoda Slavia được bán theo diện xe lắp ráp tại Việt Nam.