Doanh số lao dốc, xe sedan hút khách nhất Việt Nam giảm giá gần 60 triệu

Với gần 6.500 xe được giao đến tay khách hàng ra sau 7 tháng đầu năm 2025, Toyota Vios đang là mẫu xe sedan hút khách nhất Việt Nam trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang mất dần sức hút. Tuy nhiên, bước sang tháng 8.2025 doanh số Toyota Vios bất ngờ sụt giảm, và có nguy cơ "lao dốc" khi bước vào tháng 7 âm lịch với phần lớn thời gian bán hàng trùng với tháng 9.2025.

Doanh số Toyota Vios Tháng 1.2025 490 Tháng 2.2025 754 Tháng 3.2025 1041 Tháng 4.2025 773 Tháng 5.2025 1148 Tháng 6.2025 1059 Tháng 7.2025 1213 Tháng 8.2025 726

Số liệu bán hàng mới nhất vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố cho thấy, trong tháng 8.2025 vừa qua, doanh số Toyota Vios chỉ đạt 726 xe, giảm gần 500 xe so với tháng trước đó. Đáng chú ý, đây là tháng có lượng xe Vios bán ra thấp nhất nếu tính từ tháng 2.2025 đến nay. Sau 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán Toyota Vios đạt 7.204 xe, chỉ tăng 234 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Bước chững lại về doanh số bán hàng trong tháng 8 không chỉ khiến Vios để mất vị thế xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam vào tay Yaris Cross mà còn có nguy cơ để các đối thủ cùng phân khúc như Honda City, Hyundai Accent rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua doanh số.

Chính vì vậy, bước sang tháng 9.2025 - tháng bán hàng có phần lớn thời gian trùng với tháng 7 âm lịch, sức mua ô tô theo thói quen thường sụt giảm, Toyota Việt Nam (TMV) lập tức có động thái mới trong việc áp dụng ưu đãi với Toyota Vios. Theo đó, thay vì tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ nhưng những tháng trước đây, TMV đã tăng ưu đãi, hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ cho khách mua các phiên bản Vios trong tháng 9.2025.

Toyota Việt Nam tăng ưu đãi, hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ cho khách mua các phiên bản Vios trong tháng 9.2025. Ảnh: T.M.V

Với chương trình ưu đãi này, ba phiên bản của Vios tại Việt Nam gồm Vios 1.5E MT (giá từ 458 triệu đồng), Vios 1.5E CVT (giá từ 488 triệu đồng) và Vios 1.5G CVT (giá từ 545 triệu đồng) sẽ được giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng. Qua đó, đưa giá bán thực tế của mẫu xe nay trong tháng 9.2025 về mức 412 - 491 triệu đồng.

Mức giá sau ưu đãi giúp Toyota Vios gia tăng sức hấp dẫn về giá với khách hàng, đồng thời cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Honda City, Mitsubishi Attrage vốn cũng đang được nhà sản xuất phân phối áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Tính đến hết tháng 8.2025, với 7.204 xe bán ra Toyota Vios vẫn đang là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất đồng thời cũng là dòng xe sedan hút khách nhất thị trường Việt Nam. Tại các thị trường tring khu vực như Thái Lan, Toyota Vios đã được cải tiến với thiết kế mới đồng thời có thêm lựa chọn với phiên bản hybrid. Do đó, không ít khách hàng Việt Nam kỳ vọng, Toyota Vios tại Việt Nam cũng sẽ có những thay đổi về kiểu dáng đồng thời bổ sung thêm lựa chọn về động cơ trong thời gian tới.