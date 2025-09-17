Hyundai Accent đã qua sử dụng 3 năm, giá 420 triệu có đáng cân nhắc?

Hyundai Accent đời 2022 thuộc thế hệ cũ, được người dùng đánh giá cao nhờ thiết kế hài hòa, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ổn định. Chính những yếu tố này góp phần giúp mẫu sedan hạng B của Hyundai nhiều năm liền nằm trong nhóm xe bán chạy tại Việt Nam.

Ngoài phục vụ nhu cầu gia đình, Accent còn được khách hàng ưa chuộng để làm xe kinh doanh dịch vụ vận tải. Do đó, lượng xe đã qua sử dụng trên thị trường hiện khá phong phú.

Hyundai Accent thế hệ cũ được khách Việt ưa chuộng, liên tục lọt top xe bán chạy năm 2022 - 2023 ẢNH: M.N

Tham khảo thị trường xe cũ, Hyundai Accent bản đặc biệt đời 2022 đang có giá khoảng 420 triệu đồng, tùy tình trạng xe. Ba năm trước, mẫu này có giá lăn bánh gần 590 triệu đồng nhờ hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP. Như vậy, sau 3 năm, mức giảm vào khoảng 170 triệu đồng, tương đương tỷ lệ khấu hao gần 29%.

Đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc, mức rớt giá của Accent cho thấy tính cạnh tranh khá tốt. Cụ thể, Honda City RS mua mới khoảng 650 triệu đồng vào năm 2022, hiện xe cũ rơi vào mức 470 triệu đồng, tức giảm khoảng 180 triệu đồng, tương đương 27,7%. Trong khi đó, Toyota Vios 1.5G CVT đời 2022 từng có giá lăn bánh khoảng 640 triệu đồng, nay còn khoảng 450 triệu đồng, tức giảm 190 triệu đồng, tương đương 29,7%.

Về khả năng giữ giá, Accent đời 2022 không thua kém xe Nhật như Honda City, Toyota Vios ẢNH: M.N

Có thể thấy, Accent không thua kém nhiều về khả năng giữ giá so với hai đối thủ "nặng ký" nhất trong phân khúc sedan hạng B và cũng phần nào xóa bỏ định kiến về mức độ rớt giá của xe Hàn so với xe Nhật.

Lý giải sức hút của Accent đời trước, ông Lê Minh Nghĩa, kinh doanh xe cũ tại phường Tân Thuận, TP.HCM, cho biết: "Mẫu xe này có ngoại hình trẻ trung, cân đối hơn so với Accent thế hệ mới giới thiệu hồi giữa năm 2024". Ngoài ra, bản đặc biệt có nhiều trang bị, tiện nghi trong tầm giá, từ màn hình giải trí, điều hòa tự động cho đến ghế bọc da... đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều khách hàng.

Về khả năng vận hành, Accent đời 2022 sử dụng động cơ 1.4 lít, sản sinh công suất 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm. Nếu so với động cơ 1.5 lít trên mẫu xe thế hệ mới với công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, xe đời cũ có độ bốc và khả năng tăng tốc yếu hơn.

Bản đặc biệt có nhiều trang bị, tiện nghi so với các đối thủ trong tầm giá ẢNH: M.N

Nhìn chung, trong tầm giá khoảng 420 triệu đồng, Hyundai Accent 2022 vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình nhỏ có 4 thành viên trở lại, đặc biệt với nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố hoặc di chuyển ngắn ở các tỉnh, thành lân cận. Tuy nhiên, người mua cũng cần chấp nhận thực tế rằng đây là xe thế hệ cũ, lỗi thời so với mẫu xe mới trình làng vào năm 2024.

Ngoài ra, vì từng là lựa chọn phổ biến cho mục đích chạy dịch vụ, người mua xe cũ cần cẩn trọng kiểm tra kỹ tình trạng thực tế, tránh trường hợp đồng hồ công-tơ-mét bị tua hoặc xe từng gặp va chạm, ngập nước nghiêm trọng.