Hyundai Accent 2024 bản 1.5 AT số tự động giá rẻ có đáng mua?

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Accent 2024 là 1.5 MT, bên cạnh các phiên bản khác bao gồm 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp. Giá niêm yết của các phiên bản Hyundai Accent 2024 lần lượt là 439 triệu, 489 triệu, 529 triệu và 569 triệu đồng.

Không phải bản giá rẻ nhất nhưng Hyundai Accent 2024 bản 1.5AT vẫn là lựa chọn dễ chấp nhận với giá bán dưới 500 triệu đồng. Phiên bản này sở hữu nhiều trang bị cơ bản hơn so với bản số sàn 1.5MT với mức giá cao hơn 50 triệu đồng.

Ở mặt ngoại hình, Hyundai Accent 1.5AT tương tự bản tiêu chuẩn 1.5MT nhưng có thêm bộ mâm đúc 15 inch, cao cấp hơn so với mâm sắt của bản 1.5MT. Tuy nhiên, xe vẫn không có hệ thống đèn LED định vị ban ngày mà thay vào đó là một dải crôm bóng vắt ngang đầu xe.

Hyundai Accent 2024 sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2024 dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm còn chiều dài cơ sở cũng nhỉnh hơn 70 mm.

Bên trong nội thất, phiên bản 1.5AT của Hyundai Accent không còn "trần trụi" như bản 1.5MT. Thay vào đó xe đã có cụm màn hình giải trí 8 inch và màn hình tốc độ số 10,25 inch đặt sau vô-lăng, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động start/stop. Tuy nhiên, xe vẫn chỉ trang bị ghế nỉ, điều hòa cơ, vô-lăng vẫn chưa được bọc da.

Hàng ghế sau của xe tương tự bản 1.5MT nhưng đã được bổ sung thêm cửa gió điều hòa, nhờ đó sẽ có thêm bệ tỳ tay cho 2 ghế trước. Xe vẫn không có bất kỳ camera hay cảm biến va chạm nào.

Mẫu sedan cỡ B của Hyundai sẽ được trang bị động cơ SmartStream G dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm. So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2024 mạnh hơn 15 mã lực và mô-men xoắn cũng trội hơn 12 Nm. Sức mạnh từ động cơ được truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT.

Hyundai Accent 1.5AT được trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng tối thiểu 2 túi khí.

Dù đã được trang bị thêm nhiều tính năng tiện nghi nhưng Hyundai Accent 1.5AT vẫn là phiên bản hướng đến đối tượng khách hàng chạy dịch vụ có nhu cầu sử dụng hộp số tự động. Trong khi đó, người dùng gia đình sẽ chú ý tới 2 phiên bản 1.5AT Đặc biệt và 1.5AT Cao cấp.