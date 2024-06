Bất ngờ với trang bị trên Hyundai Accent 2024 bản giá rẻ 439 triệu đồng

Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam có 4 phiên bản, gồm: Accent 1.5 MT, Accent 1.5 AT, Accent 1.5 AT Đặc biệt và Accent 1.5 AT Cao cấp, giá bán dao động từ 439 - 569 triệu đồng.

Hyundai Accent 2024 phiên bản 1.5MT có kích thước không đổi so với các bản khác

Trong đó, phiên bản 1.5MT có giá bán rẻ nhất được cho là phù hợp cho đối tượng khách hàng mua xe để kinh doanh dịch vụ. Với chi phí bỏ ra chỉ ngang hàng xe hạng A nhưng sở hữu không gian phục vụ hành khách rộng rãi hơn cho cả khu vực ghế ngồi và hành lý.

Để có mức giá 439 triệu đồng, Hyundai Accent 1.5MT bị cắt giảm nhiều trang bị tiện nghi. Kích thước xe thế hệ mới với các số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm.

Bản tiêu chuẩn chỉ dùng bánh 15 inch, mâm sắt ốp nhựa

Phía đầu xe có đường viền mạ crôm, không phải đèn định vị ban ngày như các phiên bản cao cấp hơn. Cụm đèn chiếu sáng sử dụng bóng halogen projector tự động bật tắt. Phiên bản này không có đèn sương mù và đèn hậu dạng LED.

Bên hông xe không có nhiều khác biệt nhưng gây chú ý bởi bộ bánh mâm xe làm bằng thép, kích thước 15 inch, ốp nhựa trang trí màu bạc. Trong khi các bản còn lại sẽ dùng mâm đúc.

Nội thất xe gây tranh cãi vì cắt bớt tiện nghi cơ bản

Những khác biệt rõ ràng hơn đến từ bên trong nội thất. Các chi tiết đều được tối giản với nhiều chi tiết nhựa cứng màu đen. Vô-lăng 2 chấu vẫn được tích hợp một số phím bấm điều khiển không có lẫy chuyển số.

Sau vô-lăng là 2 đồng hồ dạng analog truyền thống kết hợp với màn hình đa thông tin kích thước 3,5 inch. Xe cũng không được trang bị sẵn màn hình giải trí, thay vào đó là một tấm ốp nhựa cứng thô, để dành chỗ cho người dùng tự nâng cấp.

Đáng chú ý nhất khi xe không được trang bị bất cứ màn hình giải trí nào

Phiên bản Accent 1.5MT thấp nhất sử dụng chìa khóa cơ và ổ khóa vặn truyền thống thay vì chìa khóa điện tử kèm khởi động bằng nút bấm. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ 1 vùng với 3 núm xoay.

Ngoài ra, toàn bộ ghế ngồi bọc nỉ, chỉnh cơ hoàn toàn. Hàng ghế sau sẽ không có chức năng gập ghế để gia tăng thể tích khoang hành lý. Ngoài ra, xe cũng bỏ bớt cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai.

Ghế ngồi chỉ được bọc nỉ

Accent 1.5MT vẫn sử dụng động cơ xăng Gamma II 1.5 MPI, dung tích 1.497cc. Cỗ máy cung cấp sức mạnh tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động cầu trước. Điểm khác biệt cơ bản nhất là chiếc Accent 1.5MT sử dụng hộp số sàn 6 cấp thay vì số tự động vô cấp như 3 phiên bản còn lại.

Một số tính năng an toàn trên phiên bản này bao gồm chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, 2 túi khí. Xe không có gói công nghệ ADAS, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến khoảng cách và camera lùi.

Hàng ghế sau cũng sẽ không có cửa gió điều hòa

Cấu hình và loạt trang bị trên Hyundai Accent 1.5MT 2024 hướng đến đối tượng khách hàng kinh doanh dịch vụ. Với những người không thích chạy số sàn, có thể lựa chọn bản số tự động tiêu chuẩn 1.5AT có giá cao hơn khoảng 50 triệu đồng.