Skoda Slavia tung ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản, giá từ 468 triệu đồng

Tung ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản từ số sàn đến số tự động, gồm Active, Ambition và Style đi kèm mức giá lần lượt 468 triệu, 528 triệu và 568 triệu đồng (giá ưu đãi trong tháng 9 này còn lần lượt 421 triệu, 475 triệu, 511 triệu đồng) hướng đến đa dạng đối tượng người dùng, Skoda Slavia cạnh tranh trực tiếp với nhóm xe Nhật Bản, Hàn Quốc Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City hiện đang thống trị phân khúc sedan hạng B.

Skoda Slavia thiết kế theo phong cách tối giản, mạnh mẽ

ẢNH: Q.T

So với đối thủ cùng phân hạng, Skoda Slavia có đôi chút lợi thế nhờ mang danh xe châu Âu, cùng bề dày thương hiệu đến từ Cộng hòa Czech. Tương tự mẫu xe đàn anh Kushaq, Slavia thừa hưởng nền tảng khung gầm MQB A0 IN từ tập đoàn mẹ Volkswagen.

Ngoại hình Slavia thiết kế theo phong cách tối giản nhưng mạnh mẽ, đúng chất Skoda. Xe có số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.541 x 1.752 x 1.507 (mm), chiều dài cơ sở 2.651 mm và khoảng sáng gầm 178 mm. Theo đó, kích thước Slavia lớn hơn đôi chút so với Toyota Vios nhưng nhỏ hơn Honda City.

Khoảng sáng gầm Skoda Slavia cao hơn một số mẫu xe cùng phân khúc sedan hạng B

ẢNH: Q.T

Khoang nội thất Slavia mang hơi hướng hiện đại với các trang bị không thua kém đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh, cụm đồng hồ 3,5 inch phía sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch. Trên phiên bản cao cấp Style, Slavia sở hữu màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ kết nối Apple Carplay hoặc Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động cảm ứng, sạc không dây và cửa sổ trời.

Slavia trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Active sử dụng hộp số sàn 6 cấp, còn 2 phiên bản cao hơn Ambition và Style trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Nội thất Skoda Slavia hiện đại

ẢNH: Q.T

Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Slavia có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi, ga tự động, cảnh báo điểm mù kèm cảnh báo phương cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước và 6 túi khí trên tất cả phiên bản.

Với sự góp mặt của Slavia, Skoda có mẫu xe thứ hai lắp ráp tại Việt Nam, được kỳ vọng dễ tiếp cận người dùng hơn so với hai mẫu SUV đàn anh đã mở bán trước đó. Ngoài ra, mẫu xe này cũng giúp hãng xe đến từ Cộng hòa Czech mở rộng tệp khách hàng, hướng đến khách hàng trẻ tuổi, lần đầu mua xe - nhóm khách chủ đạo của phân khúc sedan hạng B.

Skoda Slavia lắp ráp tại Việt Nam, có 3 phiên bản Active, Ambition và Style ẢNH: Q.T

Trong 6 tháng đầu năm 2025, cuộc đua giá bán khốc liệt tác động ít nhiều khiến bảng xếp hạng doanh số ở nhóm sedan hạng B tại Việt Nam có sự xáo trộn. Toyota Vios hiện đang dẫn đầu với lượng xe bán ra lũy kế đạt 5.265 xe. Hyundai Accent và Honda City xếp sau với doanh số cộng dồn lần lượt 3.793 xe và 3.585 xe.

Cả ba mẫu xe trên đều lắp ráp trong nước và niêm yết giá bán ở mức 450 - 600 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Năm 2024, doanh số tất cả mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đạt hơn 46.000 xe, theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).