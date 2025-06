Skoda Kushaq lắp ráp tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Định vị ở phân khúc SUV đô thị (B-SUV) - nhóm xe đang cạnh tranh khốc liệt nhất thị trường Việt Nam với sự góp mặt của các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay KIA Seltos, Skoda Kushaq được xem là "át chủ bài" của hãng xe Cộng hòa Czech.

Ngoại hình Skoda Kushaq thiết kế theo phong cách mạnh mẽ, khỏe khoắn với các đường gân dập nổi trên thân xe. Phần đầu xe mô phỏng hình cánh bướm cách điệu, 2 cụm đèn pha LED Crystalline cho ánh sáng mở rộng, gương chiếu hậu chống chói tự động, bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch. Phần đuôi xe tích hợp đèn LED Crystalline, cánh lướt gió tích hợp đèn phanh mang lại cảm giác thể thao và khí động học cho xe.

Skoda Kushaq định vị ở phân khúc SUV đô thị (B-SUV) tại Việt Nam ẢNH: QUANG THÁI

Xe có kích thước dài 4.225 mm, rộng 1.760 mm và cao 1.612mm, chiều dài cơ sở đạt 2.651 mm. Khoang hành lý tiêu chuẩn 385 lít và có thể mở rộng lên đến 1.405 lít khi gập hàng ghế sau.

Khoang nội thất Skoda Kushaq nổi bật với nhiều chi tiết mạ crôm, màn hình thông số 8 inch trực quan, màn hình giải trí 10 inch kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây, sạc không dây, vô lăng 2 chấu, đèn viền nội thất, ghế da chỉnh điện 6 hướng, làm mát hàng ghế trước, lọc không khí Air Care và hệ thống 7 loa cao cấp trong đó có 1 loa siêu trầm, cửa sổ trời trên phiên bản cao cấp Kushaq Style.

Không gian nội thất Skoda Kushaq rộng rãi, trang bị đủ dùng ẢNH: QUANG THÁI

Sử dụng chung khung gầm MQB với mật độ lớn của thép cường lực cao của tập đoàn Volkswagen, Skoda Kushaq trang bị động cơ TSI Turbo có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp giúp xe vận hành êm ái và linh hoạt, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 6.1 lít/100 km, theo công bố của nhà sản xuất.

Trang bị an toàn trên xe có hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động (XDS/ XDS+) và khóa vi sai điện tử EDL giúp xe giữ ổn định khi vào cua và bám đường tốt hơn, cảm biến áp suất lốp - TPMS, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước. Đáng chú ý, xe được trang bị bộ tính năng cân bằng điện tử (ESC) nâng cao gồm: làm khô má phanh, phòng tránh va chạm thứ cấp cùng các tính năng an toàn chủ động như cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo điểm mù với khoàng cách lên đến 70 m và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Xe đạt tiêu chuẩn an toàn Global NCAP 5 sao.

Skoda Kushaq trang bị động cơ TSI Turbo công suất 115 mã lực ẢNH: QUANG THÁI

Thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu như các mẫu xe anh em Kodiaq và Karoq, Skoda Kushaq lắp ráp tại nhà máy Thành Công Việt Hưng, khu công nghiệp Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh và phân phối 2 phiên bản Kushaq Ambition và Kushaq Style đi kèm giá bán lần lượt 599, 649 triệu đồng, ưu đãi 10 triệu đồng và miễn phí một lần bảo dưỡng đầu tiên (7.500 km) dành cho khách đặt mua xe trong tháng 7 và 8.2025, cùng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước).

Đây được xem là một lợi thế của Skoda Kushaq, bởi mức giá này ngang ngửa với nhóm xe đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay KIA Seltos (cùng có mức giá niêm yết từ 599 triệu đồng) và thậm chí thấp hơn Toyota Yaris Cross (giá từ 650 triệu đồng), Honda HR-V (giá từ 699 triệu đồng). Trong khi, mẫu xe nhà Skoda lại sở hữu điểm cộng nhờ cái mác xe châu Âu.

Lắp ráp trong nước, Skoda Kushaq có lợi thế hơn so với một số đối thủ cùng phân phúc SUV đô thị

ẢNH: QUANG THÁI

Sau khi tung ra thị trường Việt Nam, Skoda Kushaq khiến cuộc cạnh tranh ở phân khúc SUV đô thị (B-SUV) ngày càng khốc liệt hơn trong thời gian tới. Mẫu SUV châu Âu Skoda Kushaq trở thành đối thủ đáng gờm của phần còn lại trong phân khúc này.

Trong phân phúc SUV đô thị tại Việt Nam hiện nay, Toyota Yaris Cross đang là mẫu xe dẫn đầu với doanh số lũy kế năm 2025 đạt 4.270 xe. Mitsubishi Xforce, Toyota Corolla Cross và Hyundai Creta lần lượt xếp ở vị trí tiếp theo. Cả 3 mẫu xe này đều có lượng xe bán ra quanh mốc 3.000 xe.