Volkswagen Việt Nam tung ưu đãi hấp dẫn cho dàn SUV và MPV trong tháng 9

Đối với người tiêu dùng, lựa chọn một chiếc xe sang không chỉ đến từ giá bán mà còn từ tổng chi phí sở hữu, tiện ích đi kèm và giá trị trải nghiệm. Trong tháng 9.2025, Volkswagen Việt Nam triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dòng xe chủ lực, mang đến cơ hội tiếp cận những mẫu SUV và MPV cao cấp của Đức với nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Volkswagen Teramont X, mẫu SUV 5 chỗ mang đậm cá tính thời thượng, hiện có giá từ 1,998 tỉ đồng cho bản Luxury và 2,168 tỉ đồng cho bản Platinum. Đặc biệt, khách hàng mua bản Platinum trong tháng này sẽ nhận thêm bệ bước và một năm bảo hiểm vật chất. Đây là khoản tiết kiệm đáng kể, đồng thời gia tăng sự an tâm khi sử dụng xe. Với thiết kế sang trọng, giàu công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ, Teramont X trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khẳng định phong cách riêng nhưng vẫn chú trọng tính thực dụng.

Trong phân khúc MPV cao cấp, Volkswagen Viloran mang đến nhiều tiện ích nổi bật cho gia đình và doanh nghiệp. Với hai phiên bản Premium giá 2,088 tỉ đồng và Luxury giá 2,288 tỉ đồng, khách hàng trong tháng 9 còn được tặng thêm bệ bước, gia tăng sự tiện dụng khi di chuyển hàng ngày. Xe được trang bị đèn thông minh IQ.Light, hệ thống khung gầm MQB evo tích hợp chip điều khiển thế hệ mới, cùng nội thất thương gia rộng rãi. Với những gia đình chú trọng không gian thoải mái, hay doanh nhân cần một phương tiện di chuyển sang trọng, Viloran mang đến sự cân bằng giữa giá trị sử dụng và trải nghiệm hạng thương gia.

Volkswagen Touareg, mẫu SUV đầu bảng, lại chinh phục khách hàng bằng công nghệ và đẳng cấp vượt trội. Với giá ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 - 2,368 tỉ đồng cho bản Elegance và 2,768 tỉ đồng cho bản Luxury - Touareg trở thành lựa chọn khác biệt cho giới thượng lưu muốn một chiếc SUV mang tính biểu tượng nhưng có chi phí sở hữu hợp lý. Các phiên bản cao cấp hơn là Highline và R-Line, giá lần lượt 3,099 và 3,399 tỉ đồng, đi kèm quà tặng gói dịch vụ OCP ba lần trong ba năm và hệ thống Camera 360, giúp người dùng tiết kiệm chi phí bảo dưỡng đồng thời tăng thêm sự tiện nghi, an toàn trong vận hành.

Với chương trình áp dụng đồng loạt tại 20 đại lý trên toàn quốc, khách hàng không chỉ được hưởng ưu đãi về giá và quà tặng, mà còn có cơ hội trải nghiệm trực tiếp dịch vụ tiêu chuẩn Đức vốn được xem là điểm mạnh của Volkswagen. Sự kết hợp giữa ưu đãi tài chính và giá trị công nghệ giúp khách hàng có thêm lý do để cân nhắc Volkswagen như một lựa chọn bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, vừa mang đến trải nghiệm đẳng cấp.

Trong tháng 9, khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng từ 3 trong 5 hạng mục liên quan đến nhiệt độ: nhớt động cơ, dung dịch làm mát, tấm lọc điều hòa, lọc động cơ và dầu phanh; khách hàng sẽ được giảm giá tương ứng 10.000 VNĐ - 1 độ C, ghi nhận theo nhiệt độ môi trường hiển thị trên chính xe khách hàng tại thời điểm sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, Volkswagen còn có chương trình giao nhận xe tận nơi miễn phí cho khách hàng có nhu cầu dịch vụ và đặt hẹn trước. Khách hàng có thể yên tâm và tận hưởng quyền lợi dịch vụ giao nhận xe Volkswagen của mình tận nơi an toàn và hoàn toàn miễn phí, trong khoảng cách 20 km từ Đại lý. Khách hàng không mất thời gian trực tiếp đến đại lý Volkswagen để giao, nhận xe và không cần phải chờ đợi trong lúc xe đang thực hiện dịch vụ.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chi phí tổng thể và giá trị lâu dài, chương trình ưu đãi tháng 9.2025 của Volkswagen có thể coi là cơ hội hiếm có để sở hữu xe sang với mức đầu tư hợp lý, đi kèm dịch vụ và công nghệ hàng đầu. Đây là bước đi cho thấy thương hiệu Đức đang đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, không chỉ qua sản phẩm mà còn ở lợi ích cụ thể khi quyết định mua xe.