Chạy đua ưu đãi, xe sedan hạng B dưới 600 triệu tại Việt Nam 'đại hạ giá'

Khi cuộc đua làm mới mẫu mã, công nghệ đang tạm gác lại, các mẫu sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đang bước vào cuộc đua giảm giá nhằm tăng tính cạnh tranh cũng như sức hút với người tiêu dùng. Sau giai đoạn giảm giá nhỏ giọt, bước sang tháng 10.2025 nhiều mẫu sedan hạng B, đặc biệt là các mẫu xe Hàn Quốc đang được nhà sản xuất, phân phối tăng ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau, tạo nên cuộc đua "đại hạ giá" lớn nhất ở phân khúc này tính từ đầu năm đến nay.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Sedan hạng B Nhật Bản kiên trì ưu đãi 100% lệ phí trước bạ

Hiện tại, nếu xét về doanh số bán hàng, lợi thế ở phân khúc sedan hạng B đang tạm nghiêng về phía các mẫu xe Nhật Bản như Toyota Vios, Honda City… Chính sách ưu đãi linh hoạt theo từng thời điểm, diễn biến thị trường của nhà sản xuất, phân phối giúp những mẫu xe này giữ được sức hút trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Chương trình ưu đãi, giảm giá giúp doanh số Toyota Vios cải thiện rõ rệt trong tháng 9 vừa qua với gần 1.300 xe bán ra Ảnh: T.C

Sau giai đoạn sụt giảm doanh số, từ tháng 9.2025, Toyota Vios đã được Toyota Việt Nam (TMV) tăng gấp đôi ưu đãi, từ mức hỗ trợ 50% lên 100% lệ phí trước bạ cho khách mua. Chính điều này giúp doanh số Toyota Vios cải thiện rõ rệt trong tháng 9 vừa qua với gần 1.300 xe bán ra. Để tiếp tục giữ sức hút cho Vios, trong tháng 10.2025, TMV tiếp tục giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng tương đương 100% lệ phí trước bạ cho 3 phiên bản Vios tại Việt Nam. Qua đó, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này trong tháng 9.2025 về mức 412 - 491 triệu đồng.

Honda City cũng được Honda Việt Nam (HVN) tất tay giảm giá với chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá 49,9 - 56,9 triệu đồng. Giá bán thực tế mẫu xe này hiện tại xuống còn 449 - 512 triệu đồng. Đây là tháng thứ ba liên tiếp Honda áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua Honda City.

Tháng thứ ba liên tiếp Honda áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua Honda City Ảnh: B.H

Trong khi đó, mẫu Mitsubishi Attrage nhập khẩu từ Thái Lan cũng được hãng áp dụng hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương ứng mức giảm 38 triệu đồng với phiên bản số sàn. Trong khi bản số tự động giảm 24,5 triệu đồng kèm quà tặng trị giá hơn 20 triệu đồng. Mazda2 hiện cũng đang được THACO AUTO áp dụng ưu đãi, đưa giá bán khởi điểm về mức 403 triệu đồng.

Hyundai Accent hết sức hút, thị phần phân khúc sedan hạng B "vào tay" Toyota Vios

Xe Hàn "đại hạ giá" đấu xe Nhật

Không chịu thua kém các mẫu xe đối thủ Nhật Bản, xe Hàn Quốc thuộc phân khúc sedan hạng B như Hyundai Accent, KIA Soluto… cũng được nhà sản xuất phân phối tăng ưu đãi, giảm giá trong tháng 10.2025.

Mới đây, TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam công bố chương trình ưu đãi với một số mẫu mã của hãng trong tháng 10.2025. Trong đó, Hyundai Accent (giá niêm yết từ 439 - 569 triệu đồng) được áp dụng gói ưu đãi, giảm giá lên tới 50 triệu đồng. Mức giảm này, đưa giá bán thực tế các phiên bản Accent về mức 389 - 519 triệu đồng. Đây được xem là đợt giảm giá lớn nhất kể từ khi Accent bước sang thế hệ mới tại thị trường Việt Nam vào năm ngoái.

Hyundai Accent được TC Motor áp dụng gói ưu đãi, giảm giá lên tới 50 triệu đồng Ảnh: B.H

Ngay cả mẫu KIA Soluto vốn đã có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc cũng được THACO AUTO đại hạ giá trong tháng 10 với chương trình ưu đãi giảm giá từ 13 - 47 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Soluto MT được giảm nhiều nhất, từ 386 triệu đồng xuống còn 339 triệu đồng sau ưu đãi, tức giảm tới 47 triệu đồng. Phiên bản MT Deluxe có giá niêm yết 397 triệu đồng, hiện giảm còn 369 triệu đồng. Trong khi, bản AT Deluxe từ 422 triệu đồng nay chỉ còn 405 triệu đồng.

Việc hai mẫu sedan hạng B mang thương hiệu Hàn Quốc ồ ạt giảm giá cũng là điều dễ hiểu. Bởi nhiều tháng qua, doanh số bán hai mẫu xe này giảm khá mạnh. KIA Soluto sau 9 tháng đã qua của năm 2025 chỉ mới bán được 215 xe, liên tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất tháng tại Việt Nam. Trong khi đó, Hyundai Accent kể từ khi bước sang thế hệ mới với nhiều thay đổi nhưng không còn giữ được sức hút như trước đây. Với lượng xe bán ra trung bình mỗi tháng chưa tới 600 xe, mẫu xe này đang dần bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua doanh số với Toyota Vios, Honda City.

KIA Soluto vốn đã có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc cũng được THACO AUTO đại hạ giá trong tháng 10 với ưu đãi giảm giá 13 - 47 triệu đồng Ảnh: B.H

Không chỉ những mẫu xe đã có "thâm niên" tại thị trường Việt Nam, ngay cả "tân binh" mới tung ra thị trường như Skoda Slavia cũng "hòa mình" vào cuộc đua giảm giá. Theo đó, trong tháng 10.2025, cả ba phiên bản của Skoda Slavia được nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 47 - 57 triệu đồng. Qua đó, đưa giá bán thực tế ba phiên bản Slavia về mức 421 - 511 triệu đồng.

Có thể thấy, áp lực cạnh tranh đang hình thành nên cuộc đua giảm giá đầy hấp dẫn ở phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu dòng xe này với chi phí hợp lý hơn.