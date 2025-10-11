10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025: Ford Explorer, Toyota Innova góp mặt

Sức mua trên
thị trường ô tô cho thấy dấu hiệu hồi phục, tuy nhiên doanh số nhiều mẫu xe vẫn chưa được cải thiện, thậm chí sụt giảm so với tháng trước đó. Danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025 xuất hiện nhiều cái tên không chỉ của các hãng xe Nhật Bản mà còn có xe Mỹ, xe Hàn Quốc. Đáng chú ý, từ những mẫu mã xả hàng dừng phân phối tại Việt Nam như Ford Explorer, Toyota Innova… cho đến một số "tân binh" vừa gia nhập thị trường như Ford Mustang Mach-E đều góp mặt.
10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025
Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025: 1. Honda Civic Type R: 1 xe
Kể từ khi bàn giao 1 xe vào tháng 1.2025, đến nay Honda Civic Type R mới tiếp tục có khách mua. Theo đó, trong tháng 9.2025, Honda bán được thêm 1 chiếc Civic Type R, nâng tổng doanh số mẫu xe này tại Việt Nam lên 2 xe. Kết quả này khiến Honda Civic Type R là mẫu ô tô bán ít nhất thị trường. Điều này cũng không bất ngờ bởi, Civic Type R với đặc trưng về thiết kế, vận hành khiến mẫu xe này vượt quá nhu cầu thực tế của số đông người Việt mua ô tô
2. Ford Explorer: 1 xe
Việc không còn nhiều xe để bán, trong khi phía Ford Việt Nam cũng tạm dừng nhập khẩu xe mới đã ảnh hưởng đến doanh số Ford Explorer trong tháng 9.2025. Chỉ có đúng 1 chiếc Explorer giao đến tay người dùng trong tháng 9.2025. Mẫu xe này hiện đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên trang thông tin của Ford Việt Nam
3. Toyota Innova: 4 xe
Tương tự Ford Explorer, Toyota Innova cũng không còn được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam từ đầu tháng 9 vừa qua. 4 chiếc Toyota Innova được bán ra trong tháng qua chủ yếu là xe còn tồn đọng tại đại lý. Thiết kế cục mịch cùng với việc chậm thay đổi khiến Toyota Innova không còn tạo được sức hút như trước đây. Sau 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán Toyota Innova đạt 264 xe
4. Honda Accord: 5 xe
Honda Accord là cái tên đã quá quen thuộc trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Liên tục được Honda Việt Nam (HVN) giảm giá nhưng Honda Accord vẫn không thể cải thiện doanh số. HVN chỉ bán được 5 xe Accord trong tháng 9.2025, tăng 2 xe so với tháng trước đó. Sau 9 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này chỉ mới đạt 29 xe. Honda Accord tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán từ 1,319 - 1,329 tỉ đồng
5. Suzuki Jimny: 13 xe
Mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút như thời gian đầu gia nhập thị trường Việt Nam. Liên tục các tháng từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số Suzuki Jimny chưa bao giờ vượt qua mức 50 xe/tháng. Riêng tháng 9 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 13 xe Jimny, giảm 9 xe so với tháng 8.2025. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Mẫu xe này có giá bán 789 - 799 triệu đồng. Sau 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này tại Việt Nam đạt 196 xe
6. Ford Mustang Mach-E: 13 xe
Ford Mustang Mach-E là mẫu ô tô điện đầu tiên của Ford được phân phối tại Việt Nam. Trong tháng đầu tiên bán ra thị trường, doanh số mẫu xe này đạt 13 xe. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này chỉ có cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, công suất đạt 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Nhờ đó, xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ. Ford Mustang Mach-E hiện phân phối chính hãng một phiên bản Premium AWD với giá 2,599 tỉ đồng
7. Isuzu mu-X: 15 xe
Isuzu mu-X cũng là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 9.2025 chỉ đạt 15 xe, giảm 8 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đồng đến 1,269 tỉ đồng
8. Toyota Corolla Altis: 17 xe
Toyota Corolla Altis cũng là mẫu sedan hạng C từng tạo được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành ổn định, bền bỉ kèm kiểu dáng thiết kế lịch lãm. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn chuộng xe sedan như trước đây, Corolla Altis cũng không còn giữ được sức hút. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 9.2025 chỉ đạt 17 xe, giảm 2 xe so với tháng 8.2025. Mẫu xe này hiện được Toyota Việt Nam phân phối có cả bản hybrid, giá bán từ 725 - 870 triệu đồng
9. KIA Soluto: 18 xe
Mẫu sedan hạng B của hãng xe Hàn chỉ bán được 18 xe trong tháng 9.2025, tăng 7 xe so với tháng 8.2025. Sở hữu giá bán thuộc hàng cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng thiết kế cục mịch cùng với việc không có nhiều đổi mới khiến Soluto ngày càng mất dần sức hút. KIA Soluto tại Việt Nam hiện còn 3 phiên bản, giá bán từ 386 - 422 triệu đồng. THACO AUTO đang triển khai ưu đãi giảm giá từ 5 - 27 triệu đồng cho các phiên bản của mẫu xe này
10. KIA K5: 19 xe
Mẫu xe thứ hai của KIA góp mặt trong danh sách này. Thiết kế hiện đại, thời trang đi kèm nhiều tính năng công nghệ… tuy nhiên KIA K5 vẫn không thể tạo được sức hút với khách hàng. Dù được THACO AUTO giảm giá bán còn 859 - 999 triệu đồng, tuy nhiên trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang hạng D không còn được khách hàng ưa chuộng như trước đây, KIA K5 cũng không thể cải thiện doanh số. Trong tháng 9.2025, mẫu sedan hạng D này chỉ đạt 9 xe, giảm 2 xe so với tháng trước đó
