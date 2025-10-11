10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 9.2025: Ford Explorer, Toyota Innova góp mặt

Isuzu mu-X cũng là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 9.2025 chỉ đạt 15 xe, giảm 8 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đồng đến 1,269 tỉ đồng