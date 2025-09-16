10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 8.2025: Xe Toyota áp đảo

Sức mua trên thị trường sụt giảm đã ảnh hưởng đến doanh số của nhiều mẫu ô tô. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8.2025 doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA đạt 25.973 xe ô tô các loại, giảm tới 5.766 xe tương đương khoảng 18% so với tháng 7.2025. Nếu không tính ô tô điện, cuộc đua vào top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025 tiếp tục có khá nhiều sự xáo trộn.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2025 Nguồn: VAMA

Toyota áp đảo khi có tới 4 mẫu xe góp mặt, Ford tiếp tục giữ vững vị thế khi Ford Ranger, Everest đều ở tốp đầu. Trong đó, Ford Ranger giữ vững vị trí số 1, Honda City tạo bất ngờ khi vượt mặt Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander… trong tháng bán hàng ghi nhận doanh số bán của cả mẫu 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất đều sụt giảm so với tháng trước đó.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 7.2025:

1. Ford Ranger: 1.511 xe

Ford Ranger vẫn là mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 8.2025, dù không còn duy trì được mạch tăng trưởng. Hãng xe Mỹ đã giao đến tay khách hàng Việt Nam 1.511 xe Ford Ranger trong tháng 8.2025, giảm 87 xe so với tháng trước đó. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: Ford

2. Honda City: 1.136 xe

Vượt qua nhiều mẫu mã vốn hút khách như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander… Honda City vươn lên vị trí thứ hai với 1.136 xe bán ra trong tháng 8.2025, giảm 45 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp Honda City góp mặt trong danh sách này. Động thái tăng ưu đãi gấp đôi những tháng trước với mức giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ là yếu tố giúp Honda City tạo sức hút. Mẫu xe này đang được Honda lắp ráp tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng Ảnh: B.H

3. Ford Everest: 1.053 xe

Mẫu SUV 7 chỗ của Ford đạt doanh số bán 1.053 xe bán ra trong tháng 8.2025, giảm 36 xe so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số Everest sụt giảm. Tuy nhiên, kết quả này, nâng tổng lượng xe Everest bán ra sau 8 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 7.276 xe. Như vậy, Everest cùng với Ranger đang là hai mẫu xe Ford hút khách nhất Việt Nam. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: B.H

4. Mazda CX-5: 1.025 xe

Vẫn là một trong những mẫu ô tô động cơ đốt trong hút khách nhất Việt Nam, tuy nhiên Mazda CX-5 chỉ bán được 1.025 xe trong tháng 8.2025, giảm 561 xe so với tháng 7.2025. Hiện tại, mẫu xe này vẫn đang được THACO AUTO áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Toyota Yaris Cross: 1.012 xe

Bất chấp áp lực ở phân khúc Crossover hạng B ngày càng tăng, Toyota Yaris Cross vẫn là một trong những cái tên hút khách nhất. Tháng thứ sáu liên tiếp Toyota Yaris Cross góp mặt trong danh sách 10 ô tô máy xăng bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu Crossover hạng B này đạt 1.012 xe, giảm 247 xe xe so với tháng trước đó. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng Ảnh: B.H

6. Mitsubishi Xpander: 906 xe

Hãng xe Nhật Bản chỉ bán được 906 xe Xpander trong tháng 8.2025, giảm 647 xe so với tháng 7.2025, qua đó rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số Xpander lao dốc. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng. Trong đó, một số phiên bản đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mẫu xe này chuẩn bị được hãng xe Nhật Bản cập nhật bản nâng cấp dành cho thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

7. Mitsubishi Xforce: 900 xe

Xếp ngay sau Xpander là "người anh em" Mitsubishi Xforce - mẫu Crossover hạng B này đạt doanh số bán 900 xe trong tháng 8 vừa qua, giảm 285 xe so với tháng 7 và chỉ kém Xpander 6 xe. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng Ảnh: B.H

8. Toyota Vios: 726 xe

Toyota Vios đạt doanh số bán 726 xe trong tháng 8.2025, giảm 487 xe so với tháng 7.2025, Chính sách ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng. Cùng với Yaris Cross, Toyota Vios là hai mẫu xe Toyota hút khách nhất tại Việt Nam những tháng gần đây. Hiện tại, Vios đang được Toyota áp dụng ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ Ảnh: T.M.V

9. Toyota Corolla Cross: 673 xe

Toyota Corolla Cross tiếp tục góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 8.2025 với doanh số đạt 673 xe, giảm 168 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi từ nhà phân phối công với những lợi thế về thiết kế thời trang, không gian rộng, vận hành bền bỉ, tiết kiệm… giúp Toyota Corolla Cross được khách hàng ưa chuộng. Mẫu xe này hiện còn lại 2 phiên bản, giá bán từ 820 - 905 triệu đồng Ảnh: B.H

10. Toyota Veloz Cross: 639 xe

Mẫu xe thứ 4 của Toyota góp mặt trong danh sách này là mẫu MPV 5+2 chỗ ngồi - Toyota Veloz Cross. Doanh số bán mẫu MPV này đạt 639 xe, giảm 166 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này được Toyota phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 638 - 660 triệu đồng. Hiện tại, Veloz Cross đang được Toyota áp dụng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ Ảnh: B.H



