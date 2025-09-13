Giảm xe xăng người Việt tăng mua sắm ô tô hybrid

Trong bối cảnh việc sử dụng ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu đang đối mặt với thách thức lớn về tiêu chuẩn khí thải cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu, xe điện còn nhiều hạn chế về hạ tầng trạm sạc, giới hạn phạm vi di chuyển… ô tô hybrid ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Lượng tiêu thụ ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) vẫn tiếp tục tăng trưởng Ảnh: B.H

Chính vì vậy, trái với xu hướng sụt giảm doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) vẫn tiếp tục tăng trưởng. Các mẫu mã phiên bản hybrid của các hãng ô tô Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế về mặt doanh số, đồng thời tháng 8 vừa qua cũng chứng kiến màn đổi ngôi trong cuộc đua doanh số xe hybrid với sự vươn lên của Honda CR-V e:HEV RS.

Ô tô hybrid tại Việt Nam tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng doanh số

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 8.2025, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 25.973 xe ô tô các loại, ít hơn 5.766 xe tương đương mức giảm 18% so với tháng 7.2025. Dù vậy, lượng tiêu thụ ô tô hybrid vẫn giữ được nhịp tăng trưởng.

Doanh số xe hybrid Tháng 1.2025 904 Tháng 2.2025 756 Tháng 3.2025 902 Tháng 4.2025 973 Tháng 5.2025 970 Tháng 6.2025 1153 Tháng 7.2025 1186 Tháng 8.2025 1302

Số liệu VAMA công bố cho thấy, tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 1.302 xe, tăng 116 xe tương đương 9% so với tháng 7.2025, đồng thời chiếm khoảng 5% tổng lượng ô tô mới các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 8.2025. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp trong năm 2025, lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam tăng trưởng và vượt mức 1.100 xe/tháng.

Bước tăng trưởng này cho thấy, ô tô hybrid nói chung ngày được khách hàng Việt Nam ưa chuộng và chọn mua nhiều hơn. Thực tế, xe hybrid hiện không còn là khái niệm xa lạ mà đang dần trở nên quen thuộc với khách hàng Việt Nam. So với ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu dòng xe hybrid được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái hơn. Trong khi đó, so với ô tô thuần điện, xe hybrid lại không quá phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc... Hiện tại, phần lớn các mẫu xe hybrid được các thương hiệu ô tô thuộc VAMA phân phối là xe hybrid không cắm sạc (HEV).

Hiện tại, nhiều nhà sản xuất ô tô như Toyota, Honda, KIA, Hyundai… đang từng bước bổ sung phiên bản hybrid cho các mẫu mã của hãng đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda đang dẫn đầu xu hướng này.

Honda CR-V e:HEV RS với 267 xe bán ra trở thành mẫu hybrid hút khách nhất thị trường tháng 8.2025 Ảnh: B.H





Vượt Toyota Innova Cross HEV, Honda CR-V e:HEV RS trở thành ô tô hybrid bán chạy nhất tháng 8

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo của VAMA, trong tổng số gần 1.300 xe hybrid bán ra tại Việt Nam trong tháng 8 vừa qua, có tới hơn 700 xe hybrid của Toyota. So với tháng trước đó, doanh số bán xe hybrid của Toyota giảm 47 xe. Các thương hiệu còn lại như Honda, Suzuki, KIA đều ghi nhận doanh số bán xe hybrid tăng trưởng. Trong đó, Honda là thương hiệu có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong tháng 8.2025.

Trong khi đó, nếu xét theo các mẫu mã, cuộc đua doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đã có nhiều xáo trộn trong tháng 8.2025. Trong đó, vị trí dẫn đầu đổi chủ khi Honda CR-V e:HEV RS với 267 xe bán ra, tăng 126 xe đã vượt qua Toyota Innova Cross HEV (đạt 221 xe). Bước tăng trưởng mạnh mẽ của Honda CR-V e:HEV RS một phần đến từ việc Honda Việt Nam (HVN) đã áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá cho mẫu xe này.

Doanh số các mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam tháng 8.2025 Nguồn: VAMA

Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục xếp thứ ba nhưng doanh số đạt 219 xe, tăng 35 xe so với tháng trước đó. Trong khi, Toyota Corolla Cross HEV bán ít hơn chỉ 1 xe đã rơi xuống vị trí thứ tư. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các mẫu xe của Toyota gồm Toyota Yaris Cross HEV (135 xe) và Toyota Camry HEV (113 xe). Riêng Toyota Alphard HEV, KIA Sorento HEV/PHEV, Toyota Corolla Altis HEV đều ghi nhận mức doanh số tăng trưởng nhưng không có mẫu mã nào bán nhiều hơn 20 xe.

Sau 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid của các thành viên VAMA đã bán ra tại Việt Nam đạt 8.414 xe, tăng 3.807 xe tương đương 44,3% so với cùng năm ngoái. Trong đó, Toyota Innova Cross HEV bán chạy nhất (đạt 1.852 xe).