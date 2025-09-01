5 mẫu xe hybrid người Việt ưa chuộng nhất

Không "bùng nổ" như xe thuần điện (EV), tuy nhiên trong bối cảnh xu thế điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam; nhóm xe hybrid (HEV) - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện cũng bắt đầu cho thấy những tín hiệu tích cực.

Theo đó, số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, sau 7 tháng đầu năm 2025, lượng ô tô hybrid đã tiêu thụ trong nước đạt 7.112 xe, tăng 2.970 xe, tương đương gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy một thực tế, người Việt đã bắt đầu "cởi mở" và dần quan tâm hơn đến những mẫu xe sử dụng kết hợp cả động cơ xăng, điện - vốn có nhiều lợi thế từ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu đến sự linh hoạt, không phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc…

Doanh số các mẫu mã/phiên bản xe hybrid tại Việt Nam từ đầu năm 2025 NGUỒN: VAMA

Đáng chú ý, không chỉ tăng trưởng về doanh số, nhu cầu mua ô tô hybrid ngày càng lớn cũng thúc đẩy các nhà sản xuất, phôi phối ô tô mở rộng dải sản phẩm. Thống kê sơ bộ ở nhóm xe phổ thông, thị trường hiện có ít nhất 15 mẫu xe có phiên bản trang bị động cơ hybrid. Trong đó, những cái tên dưới đây đang được số đông ưa chuộng nhất.

Toyota Innova Cross HEV: 1.631 xe

Toyota Innova Cross HEV là cái tên dẫn đầu trong danh sách ô tô hybrid ăn khách nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Số liệu từ VAMA cho thấy, khép lại 7 tháng đầu năm 2025, mẫu xe 7 chỗ này ghi nhận doanh số 4.162 xe. Trong đó, phiên bản sử dụng động cơ lai xăng - điện đóng góp 1.631 xe, chiếm gần 40%.

Phiên bản hybrid của Toyota Innova Cross được ưa chuộng bởi tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Toyota Innova Cross là thế hệ hoàn toàn mới của Toyota Innova. Mẫu xe này trình làng thị trường Việt Nam từ tháng 10.2023 với 2 phiên bản, gồm Innova Cross 2.0 V và Innova Cross 2.0 HEV (hybrid), có giá bán lần lượt 825 triệu đồng và 1,013 tỉ đồng.

Phiên bản Innova Cross 2.0 V trang bị động cơ xăng 2.0L, sản sinh công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Trong khi đó, Innova Cross 2.0 HEV có thêm một mô-tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm; nâng tổng công suất của xe lên mức gần 183 mã lực.

Toyota Corolla Cross HEV: 1.432 xe

Xếp ngay sau Toyota Innova Cross trong nhóm xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay là mẫu xe "đàn em" Corolla Cross. Lũy kế từ đầu năm 2025, phiên bản HEV của mẫu SUV đô thị này đã ghi nhận doanh số đạt 1.432 xe, chiếm gần một nửa.

Toyota Corolla Cross, mẫu ô tô phổ thông đầu tiên phân phối phiên bản hybrid tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, Toyota Corolla Cross là mẫu xe đầu tiên ở nhóm ô tô phổ thông phân phối phiên bản hybrid (từ năm 2020). Hiện tại, phiên bản sử dụng động cơ lai này niêm yết giá 913 triệu đồng, cao hơn phiên bản thấp trang bị động cơ xăng 85 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid: 1.377 xe

Một mẫu xe hybrid khác cũng đang được nhiều người dùng ô tô Việt Nam lựa chọn là Suzuki XL7 Hybrid. Cộng dồn từ đầu năm 2025, mẫu xe Nhật Bản này đạt tổng doanh số 1.377 xe, tức trung bình mỗi tháng bán ra gần 200 xe.

Suzuki XL7 cũng là cái tên được nhiều người dùng lựa chọn khi mua xe hybrid ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Khác với các mẫu xe khác trên thị trường Việt Nam, Suzuki XL7 hiện chỉ phân phối duy nhất phiên bản hybrid, trình làng từ cuối tháng 8 năm ngoái với giá niêm yết 599,9 triệu đồng.

Honda CR-V RS e:HEV: 1.018 xe

Honda CR-V cũng là mẫu xe góp mặt trong nhóm xe hybrid ăn khách nhất thị trường Việt Nam. Tính từ đầu năm 2025, phiên bản RS e:HEV của mẫu xe này đã bán ra tổng cộng 1.018 xe, chiếm khoảng 32% trên tổng lượng xe Honda CR-V đến tay người dùng.

Dù giá bán khá cao so với mặt bằng phân khúc, tuy nhiên phiên bản Honda CR-V RS e:HEV cũng có nhóm khách hàng riêng tương đối ổn định ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mẫu SUV, crossover cỡ trung đến từ Nhật Bản hiện đang phân phối tại Việt Nam tổng cộng 4 phiên bản, gồm G, L, L AWD và RS e:HEV, mức giá dao động từ 1,029 - 1,259 tỉ đồng. Trong đó, bản RS e:HEV có giá niêm yết cao nhất.

Toyota Camry Hybrid: 806 xe

Toyota đang là thương hiệu ô tô thành công nhất ở mảng xe hybrid tại Việt Nam. Bên cạnh Innova Cross và Corolla Cross, hãng xe Nhật Bản còn một mẫu xe khác cũng có phiên bản sử dụng động cơ hybrid và được người dùng ưa chuộng là Toyota Camry.

Hai phiên bản sử dụng động cơ hybrid của Toyota Camry cũng ghi nhận doanh số khá tích cực tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Số liệu từ VAMA cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, mẫu sedan hạng D này ghi nhận doanh số 1.356 xe. Trong đó, đáng chú ý có 806 xe thuộc phiên bản Camry HEV, chiếm đến gần 60%. Ngoại trừ Suzuki XL7 (chỉ phân phối duy nhất bản hybrid), đây là mẫu xe có lượng xe thuộc phiên bản hybrid áp đảo so với trên tổng thị phần.

Toyota Camry hiện bán ra 3 phiên bản, gồm Camry 2.0 Q (giá 1,232 tỉ đồng), Camry HEV MID CE (giá1,472 tỉ đồng) và Camry TOP CE (giá 1,542 tỉ đồng).