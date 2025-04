Doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam tăng hơn 16%, Suzuki XL7 Hybrid bán chạy nhất

Cùng với đà hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam, doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam cũng có sự cải thiện với gần 1.000 chiếc đến tay khách hàng. Trong đó, Toyota vẫn chiếm ưu thế khi sở hữu danh mục xe hybrid đa dạng nhất Việt Nam, dù vậy không có mẫu hybrid nào của Toyota vượt qua Suzuki XL7 Hybrid trong cuộc đua doanh số tháng 3.2025.

Vì sao xe hybrid có giá bán cao hơn xe động cơ thông thường? người dùng sẽ được lợi gì khi chọn mua xe Hybrid?

Doanh số ô tô hybrid toàn thị trường tăng hơn 16%

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, trong tháng 3.2025, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.750 xe ô tô các loại, tăng 10.144 xe tương đương khoảng 47% so với tháng 2.2025. Trong đó, ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) chiếm 902 xe, tương đương khoảng 2,8% tổng lượng ô tô mới các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 3.2025.

Năm 2025 Năm 2024 Tháng 1 904 576 Tháng 2 756 205 Tháng 3 902 645

Nếu xét theo vị trí địa lý, các tỉnh thành phố khu vực miền Nam là thị trường lớn nhất với xe hybrid tại Việt Nam với doanh số bán đạt 446 xe tương đương gần 43,62%, miền Bắc chiếm 342 xe tương đương 32,98%, trong khi miền Trung chỉ chiếm hơn 23,4% với 114 xe tiêu thụ trong năm 2024.

So với tháng 2.2025, lượng ô tô hybrid bán ra tại Việt Nam tăng 146 tương đương 16,2%; đồng thời cũng tăng 28,5% tương đương 257 xe so với tháng 3 năm ngoái. Việc nguồn cung được cải thiện, sức mua ô tô trên thị trường tăng trưởng cùng với nhu cầu của khách hàng với dòng xe hybrid tại Việt Nam gia tăng… là những lý do giúp lượng tiêu thụ ô tô hybrid tăng trưởng. Bên cạnh đó, so với những tháng trước đó việc thị trường có thêm nhiều mẫu mã mới xuất hiện như Jaecoo J7, Haval Jolion hay mới nhất là Honda HR-V e:HEV RS… cũng góp phần khuấy động thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam.

Như cầu mua sắm ô tô hybrid của người Việt đang gia tăng Ảnh: Bá Hùng

Đặc biệt, việc không quá phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng trạm sạc, trong khi hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu lại tốt hơn ô tô động cơ đốt trong… cũng là những yếu tố để khách hàng Việt chọn xe hybrid để sử dụng.

Dù có nhiều ưu điểm nhưng người Việt vẫn rất e dè, nghi ngại khi chọn mua xe hybrid

Suzuki XL7 Hybrid vượt Toyota Innova Cross Hybrid

Phân khúc khúc ô tô hybrid chứng kiến sự xuất hiện của các mẫu mã đến từ những thương hiệu xe Trung Quốc nhưng cục diện cạnh tranh vẫn không có nhiều thay đổi khi ưu thế vẫn nghiêng về các thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản như Toyota, Honda và Suzuki… Trong khi một số thương hiệu khác như Mercedes-Benz, Hyundai, Volvo… cũng phân phối ô tô hybrid tại Việt Nam nhưng không công bố doanh số.

Toyota vẫn là hãng bán nhiều ô tô hybrid nhất tại Việt Nam trong tháng 3.2025 với 488 xe bán ra, tăng 55 xe so với tháng trước đó Ảnh: Bá Hùng

Toyota vẫn là hãng bán nhiều ô tô hybrid nhất tại Việt Nam trong tháng 3.2025 với 488 xe bán ra, tăng 55 xe so với tháng trước đó. Suzuki xếp thứ hai với 275 xe, tăng 109 xe so với tháng trước đó. Honda cũng bán được 139 xe, trong khi KIA không bán được mẫu xe hybrid nào trong tháng 3.2025.

Toyota áp đảo phân khúc ô tô hybrid về số lượng, mẫu mã nhưng đáng chú ý không mẫu xe hybrid nào của Toyota bán chạy hơn Suzuki XL7 Hybrid trong cuộc đua doanh số. Mẫu hybrid do Suzuki phân phối tại Việt Nam đạt 275 xe bán ra, qua đó vượt qua Toyota Innova Cross Hybrid (đạt 195 xe) để trở thành mẫu xe Hybrid hút khách nhất Việt Nam tháng 3.2025.

Doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam Nguồn: VAMA

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Toyota Corolla Cross Hybrid (161 xe); Honda CR-V e:HEV RS (125 xe); Toyota Camry Hybrid (81 xe); Toyota Yaris Cross Hybrid (45 xe) Trong khi đó, Honda Civic e:HEV RS, Toyota Alphard Hybrid và Toyota Corolla Altis Hybrid đạt doanh số chưa tới 15 xe trong tháng 3.2025.

Cộng dồn 3 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 2.562 xe, tăng 1.136 xe, tương đương 44,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Suzuki XL7 Hybrid đang tạm dẫn đầu với tổng doanh số đạt 609 xe. Toyota Innova Cross Hybrid (574 xe) và Toyota Corolla Cross Hybrid (534 xe) đang bám đuổi phía sau.