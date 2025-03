Giá ô tô điện đã qua sử dụng giảm 15%, xe Tesla mất giá nhiều nhất

Sau giai đọan liên tục biến động, giá bán lại ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ đang dần đi vào ổn định. Nghiên cứu mới nhất của chuyên trang nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe iSeeCars có trụ sở tại Mỹ cho thấy, giá bán trung bình của ô tô đã qua sử dụng giảm nhanh hơn xe máy xăng và xe hybrid.

Giá trung bình của một chiếc ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tại Mỹ hiện vào khoảng 31.257 USD, giảm 239 USD so với năm ngoái, tương đương mức giảm 0,8%. Ảnh: Motor1

Nghiên cứu của iSeeCars dựa trên cơ sở phân tích hơn 1,9 triệu ô tô đã qua sử dụng bán vào tháng 2.2024 và tháng 2.2025 để xác định xu hướng giá xe đã qua sử dụng. Kết quả cho thấy, giá trung bình của một chiếc ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tại Mỹ hiện vào khoảng 31.257 USD, giảm 239 USD so với năm ngoái, tương đương mức giảm 0,8%.

Trong đó, giá ô tô điện đã qua sử dụng đã giảm tới 15,1% so với năm ngoái. Cụ thể, tháng 2.2025 giá trung bình một chiếc ô tô điện đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tại Mỹ vào khoảng 32.198 USD, thấp hơn 5.709 USD so với năm ngoái và chỉ cao hơn một chút so với giá trung bình của một mẫu xe chạy bằng xăng (31.281 USD).

Nếu xét theo thương hiệu, ô tô Tesla đã qua sử dụng có tỷ lệ mất giá cao nhất. Theo iSeeCars giá trung bình ô tô điện Tesla đã qua sử dụng vào khoảng 31.733 USD, giảm 5.013 USD tương đương 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Maserati xếp thứ hai khi giá trung bình ô tô đã qua sử dụng của thương hiệu này giảm 5.208 USD, tương đương 10,6% so với năm ngoái. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Chrysler (giảm 7,6%); Chevrolet (giảm 6,5%); Genesis (4,8%)…

Giá ô tô động cơ đốt trong và ô tô hybrid đã qua sử dụng chỉ giảm 0,5% so với năm ngoái. Nguồn: iSeeCars

Theo các chuyên gia phân tích thị trường của iSeeCars việc giá ô tô đã qua sử dụng của Tesla có mức sụt giảm mạnh đến từ nhiều yếu tố, bao gồm giá xe mới giảm, dòng xe cũ và nhu cầu xe điện mới cũng như đã qua sử dụng tại Mỹ đang chậm lại.

Cũng có giá bán sụt giảm nhưng giá ô tô động cơ đốt trong và ô tô hybrid đã qua sử dụng chỉ giảm 0,5% so với năm ngoái. Trong đó, giá ô tô động cơ đốt đã qua sử dụng trung bình ở mức 31.281 USD, giảm 153 USD; ô tô hybrid đã qua sử dụng giảm 156 USD về mức 29.881 USD.

Xét theo từng mẫu mã, mẫu ô tô điện Porsche Taycan đã qua sử dụng có giá bán lại trung bình thấp hơn năm ngoái 26,5%; BMW 5 Series giảm 16,2%; Tesla Model S giảm 16,2%; Tesla Model Y giảm 15,9%; Maserati giảm 13,7% và Tesla Model 3 giảm 13,5%.