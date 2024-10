5 lợi ích khi mua ô tô cũ thay vì mua xe mới

Mua xe ô tô cũ đang trở thành lựa chọn được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Không chỉ vì có lợi ở vấn đề tài chính, mà còn vì những lợi thế đặc biệt mà xe cũ mang lại. Dưới đây là 5 lý do khiến việc chọn mua xe ô tô cũ trở thành giải pháp thông minh.



1. Tiết kiệm chi phí khi mua ô tô cũ và những lợi ích không ngờ đến

Một trong những lý do chính để người dùng quyết định mua xe ô tô cũ là chi phí ban đầu thấp hơn so với xe mới. Một chiếc xe đã qua sử dụng chắc chắn sẽ có giá trị thấp hơn so với một chiếc xe mới cùng loại. Ngay cả những chiếc xe mới cũng đã qua sử dụng thời gian ngắn chỉ vài tháng cũng có thể giảm giá từ 10% - 25%. Ngoài ra, xe cũ thường đã được chủ xe ban đầu trang bị sẵn nhiều "đồ chơi" cần thiết như phim cách nhiệt, hệ thống âm thanh, cảm biến áp suất lốp với giá trị lên tới hàng chục triệu đồng mà không thể tính vào giá bán.

Mua xe cũ chạy "lướt" giúp tiết kiệm được nhiều chi phí

Ngoài ra, điểm cộng lớn khác khi người dùng quyết định mua xe cũ là phí sang tên trước bạ thấp hơn so với xe mới. Mức phí trước bạ cho xe mới thường là 10% giá trị xe, trong khi đối với xe cũ, mức phí này chỉ ở mức 2%. Ví dụ, nếu bạn mua một chiếc xe mới với giá 600 triệu đồng thì mức phí trước bạ là 60 triệu đồng, nhưng nếu mua xe cũ với giá tương tự, bạn chỉ phải trả 12 triệu đồng.

2. Đa dạng sự lựa chọn

Khi mua xe mới, ngân sách có thể hạn chế sự lựa chọn của người dùng. Tuy nhiên, lựa chọn xe cũ sẽ mang lại nhiều tùy chọn hơn trong cùng mức giá. Thay vì mua xe mới có kích thước nhỏ hơn, chật chội và ít trang bị, lựa chọn ô tô cũ sẽ giúp cải thiện những hạn chế này.

Với số tiền tương đương, người ta có thể mua được một mẫu xe cao cấp hơn. Ví dụ, với 500 - 600 triệu, người dùng có thể đã mua được Toyota Corolla hoặc Kia Cerato đã qua sử dụng ở phân khúc C, thay vì chỉ có thể mua Hyundai Accent hạng B mới.

Xe cũ càng lâu năm càng ít mất giá hơn

3. Ít mất giá khi bán lại

Một thực tế ít ai chú ý là xe ô tô cũ có mức giữ giá ổn định hơn so với xe mới. Xe mới có thể giảm giá một cách "chóng mặt" sau khi sử dụng, thường xuống giá rất nhanh chỉ trong 2 - 3 năm đầu, nhất là đối với phân khúc xe sang. Ngược lại, giá của xe cũ sẽ giữ ổn định hơn trong vài năm tiếp theo, và thậm chí có thể tăng giá nếu được thị trường ưa chuộng.

Đối với xe sang, việc mua xe cũ còn có ý nghĩa hơn khi người dùng không phải chịu "lỗ" quá nhiều sau một thời gian sử dụng nhưng vẫn có thể hưởng các lợi ích từ phân khúc xe cao cấp.

4. Tiện nghi không kém xe mới

Nhiều mẫu xe cũ hiện nay đã được trang bị công nghệ tiên tiến và tính năng an toàn hiện đại. Khi mua xe cũ, bạn có thể tìm các mẫu xe đã tích hợp nhiều tính năng như hệ thống phanh tự động, kiểm soát hành trình, và các trang bị tiện nghi như điều hòa hai chiều, ghế da, và hệ thống giải trí.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều chủ xe trước đó đã trang bị sẵn nhiều "đồ chơi", giúp người mua lại không phải tốn quá nhiều chi phí để trang bị thêm như khi mua một chiếc xe mới từ hãng. Những phụ kiện được lắp thêm có thể có giá trị tới hàng chục đến hàng trăm triệu, tùy chủ xe.

5. Lái xe tự tin và thoải mái hơn

Tâm lý chung khi lái một chiếc xe ô tô mới là bạn luôn cảm thấy cần giữ gìn hết mức. Điều này gây ra tâm lý căng thẳng khi ngồi sau vô lăng. Nhưng nếu đang lái một chiếc xe cũ thì có vẻ như bạn sẽ loại bỏ được sự lo lắng không cần thiết này. Tất nhiên, nhiều người luôn dành tình cảm đặc biệt cho chiếc xe của mình. Nhưng nếu cứ lo lắng thái quá cho chiếc xe cũng không nên. Đối với những chiếc xe cũ, tâm lý của người lái xe khi ngồi sau vô lăng sẽ thoải mái hơn và đây cũng có thể coi là "cái được" khi quyết định mua xe ô tô cũ.

Người dùng thường có xu hướng chọn xe cũ đã sử dụng từ 2-5 năm

Với các lợi ích như tiết kiệm chi phí, nhiều lựa chọn, giữ giá tốt hơn, tính năng an toàn, và phí sang tên thấp, không có gì ngạc nhiên khi thị trường xe ô tô cũ đang ngày càng sôi động.