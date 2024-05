Ô tô đã qua sử dụng của thương hiệu nào bán lại nhanh nhất?

Bên cạnh tỷ lệ khấu hao, thời gian để bán lại một chiếc ô tô sau vài năm sử dụng cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm, cân nhắc khi quyết định chọn mua ô tô mới. Chính vì vậy, hàng năm công ty nghiên cứu thị trường iSeeCars có trụ sở tại Mỹ thường tiến hành các cuộc khảo sát để cung cấp cho khách hàng về thời gian trung bình để bán ô tô mới cũng như xe đã qua sử dụng theo từng mẫu mã, dòng xe và thương hiệu.

Cuộc khảo sát, phân tích 463.000 giao dịch bán ô tô mới và đã qua sử dụng trong khoảng thời gian từ tháng 10.2023 đến 3.2024 vừa được công ty nghiên cứu thị trường tiến hành mới đây cho thấy, các đại lý phân phối ô tô tại Mỹ mất trung bình 54 ngày để bán một chiếc ô tô mới. So với những năm trước đây, thời gian để đại lý bán một chiếc ô tô đời mới vào đầu năm nay đang chậm hơn.



So với ô tô mới, thời gian trung bình để đại lý bán lại một chiếc ô tô đã qua sử dụng nhanh hơn Bá Hùng

So với ô tô mới, thời gian trung bình để các đại lý xe cũ bán lại một chiếc ô tô đã qua sử dụng nhanh hơn. Cụ thể, ô tô đã qua sử dụng trên thị trường chỉ mất trung bình 34,2 ngày để tìm thấy chủ mới. Trong đó, kết quả khảo sát, phân tích do iSeeCars công bố cho thấy ô tô đã qua sử dụng mang thương hiệu xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Mazda… thường hút khách hơn và có thời gian bán lại nhanh hơn so với xe của các thương hiệu khác.

Cụ thể, trong danh sách 10 thương hiệu ô tô có xe đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất, có đến 6 thương hiệu ô tô Nhật Bản. Trong đó, Honda xếp ở vị trí dẫn đầu khi trung bình một chiếc ô tô đã qua sử dụng của thương hiệu này chỉ mất 26,1 ngày để bán lại, nhanh hơn 23,8% so với mức trung bình trên thị trường.

10 thương hiệu ô tô có xe đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất Nguồn: iSeeCars

Hai thương hiệu cùng thuộc Tập đoàn Toyota (Lexus và Toyota) xếp ở hai vị trí tiếp theo. Trong đó, ô tô Lexus đã qua sử dụng mất trung bình 26,3 ngày để bán lại, trong khi xe cũ mang thương hiệu Toyota cũng chỉ mất 27,4 ngày để tìm thấy chủ mới. Như vậy, cả 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách 10 thương hiệu ô tô có xe đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất đều thuộc về các thương hiệu của Nhật Bản. Ngoài ra, còn có Acura xếp thứ 5 với trung bình 27,8 ngày, Mazda xếp thứ 6 với 27,9 ngày và Subaru (30,9 ngày).

Ông Karl Brauer - Chuyên gia phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Những người mua ô tô đã qua sử dụng rất nhạy cảm về giá thích các mẫu xe của những thương hiệu có giá trị và độ tin cậy cao… đây lại là thế mạnh của các hãng xe Nhật Bản, do đó không quá khó hiểu khi các thương hiệu xe Nhật Bản áp đảo trong danh sách này. Trong khi đó, Teslas cũng nằm trong số những thương hiệu có ô tô đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất, điều này có thể phản ánh sự sụt giảm mạnh về giá của chúng trong thời gian gần đây".

Ô tô đã qua sử dụng mang thương hiệu Nhật Bản như Honda, Toyota, Mazda… thường hút khách hơn và có thời gian bán lại nhanh hơn so với xe mang thương hiệu khác

Theo đó, Tesla xếp ở vị trí thứ 4 khi trung bình một chiếc ô tô đã qua sử dụng của thương hiệu ô tô điện đến từ Mỹ mất khoảng 27,6 ngày để bán lại, nhanh hơn 19,4% so với mức trung bình trên thị trường.

Ba vị trí còn lại trong danh sách 10 thương hiệu ô tô có xe đã qua sử dụng bán lại nhanh nhất do iSeeCars công bố lần lượt thuộc về Volkswagen (31,2 ngày); Kia (32,2 ngày) và BMW (32,5 ngày). Đáng chú ý, các thương hiệu ô tô Mỹ như Ford, GM và nhiều tên tuổi khác đều "vắng bóng" trong danh sách này.