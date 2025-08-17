Toyota Corolla Cross hybrid sau 3 năm sử dụng giá gần 800 triệu đồng, có đáng mua?

Gia nhập phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam từ tháng 8.2020, Toyota Corolla Cross nhanh chóng tạo được sức hút với khách hàng trong nước, vượt xa mẫu xe đối thủ Mazda CX-30. Trong đó, bản HEV sử dụng công nghệ hybrid dù còn lạ lẫm nhưng vẫn được nhiều người dùng chi số tiền lớn để trải nghiệm mẫu xe này.

Thời điểm năm 2022, người dùng phải bỏ ra số tiền khoảng 1,04 tỉ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh Corolla Cross bản HEV. Đến thời điểm hiện tại, mẫu xe này đang được "rao" khoảng 790 triệu đồng trên thị trường xe cũ, tương đương mất giá khoảng 250 triệu đồng sau 3 năm sử dụng.

Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota tại Việt Nam ẢNH: Đ.A

Trong khi đó, Mazda CX-30 Premium từng có giá lăn bánh khoảng 1,03 tỉ đồng vào 3 năm trước nhưng hiện tại, giá trên thị trường xe cũ chỉ còn khoảng 650 triệu đồng, khấu hao khoảng 380 triệu. Có thể thấy, Corolla Cross là mẫu xe tương đối giữ giá, ít khấu hao theo thời gian. Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Tấn Huy cho rằng Corolla Cross bản HEV giữ giá một phần do sự khan hiếm trên thị trường. Các đơn vị bán xe cũ thường kê cao giá trị, khiến mặt bằng giá xe cũ cũng tăng theo.

Lựa chọn nào đáng giá hơn Toyota Corolla hybrid cũ với 800 triệu?

Trong bối cảnh thị trường ô tô tăng trưởng ì ạch, nhiều hãng xe và đại lý liên tục áp dụng các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Nhờ đó, với ngân sách khoảng 800 triệu đồng, người Việt hiện có nhiều lựa chọn hấp dẫn ở phân khúc SUV đô thị.

Nếu ưu tiên xe dùng động cơ đốt trong, người mua có thể cân nhắc các mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson hay KIA Sportage. Đây đều là những mẫu xe phổ biến, có thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và không gian rộng rãi.

Ở nhóm xe lai xăng - điện, trong tầm giá tương tự, người dùng có thể tham khảo một số mẫu đáng chú ý như BYD Sealion 6 Dynamic hoặc Haval H6. Các mẫu hybrid này tiết kiệm nhiên liệu không thua kém, thậm chí vượt trội so với Corolla Cross HEV, đáp ứng được nhu cầu vận hành linh hoạt.

Corolla Cross xếp trong phân khúc SUV hạng B+ nên kích thước nhỏ hơn so với xe hạng C ẢNH: Đ.A AUTO

Với những khách hàng quan tâm đến xe thuần điện, các lựa chọn như VinFast VF 7 Eco hay BYD Atto 3 Dynamic cũng là phương án đáng cân nhắc. Các dòng xe này hướng đến trải nghiệm vận hành êm ái, chi phí sử dụng thấp và công nghệ hiện đại.

Phần lớn các mẫu xe kể trên đều thuộc phân khúc C, sở hữu kích thước lớn và nội thất rộng rãi hơn so với Toyota Corolla Cross, vốn là mẫu SUV đô thị thuộc phân khúc B+. Bên cạnh đó, việc mua xe mới giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, đồng thời được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành và hạn chế rủi ro liên quan đến xe cũ như va chạm, ngập nước hay tua đồng hồ công-tơ-mét...

Có nên mua Corolla Cross hybrid?

Toyota Corolla Cross đang được phân phối tại Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và là mẫu xe dành cho thị trường toàn cầu. Do đó, chất lượng sẽ vượt trội hơn so với một số mẫu xe chỉ dành cho thị trường khu vực.

Hiện tại, Toyota Việt Nam đã ra mắt mẫu Corolla Cross bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu xe đời 2022 đã phần nào lỗi thời về thiết kế, trang bị ở một số chi tiết nhỏ như lưới tản nhiệt, cụm đèn, tiện nghi... Dù vậy, tổng thể kiểu dáng của xe vẫn không có nhiều thay đổi.

Không gian nội thất hiện đại trên Corolla Cross HEV đời 2022 ẢNH: Đ.A

Về khả năng vận hành, bản hybrid được trang bị động cơ xăng dung tích 1.8 lít, sản sinh công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Ngoài ra, mô-tơ điện trên xe cũng sinh công suất 53 mã lực và 163 Nm, góp phần cải thiện khả năng tăng tốc, tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ trang bị bộ pin dung lượng thấp, Corolla Cross HEV có thể vận hành thuần điện trong phạm vi nhỏ, ở vận tốc thấp thay vì sử dụng động cơ xăng.

Về kết cấu, xe hybrid có nhiều chi tiết phức tạp hơn so với xe dùng động cơ đốt trong thông thường. Do đó khi mua Corolla Cross HEV cũ, người dùng cần kiểm tra kỹ các chi tiết liên quan đến hệ thống hybrid như mô-tơ điện, pin... để đảm bảo mọi hoạt động đều ổn định. Ở khía cạnh này, tốt nhất nên kiểm tra tại các xưởng dịch vụ chính hãng để đảm bảo chẩn đoán chuẩn xác nhất.

Ngoài yếu tố về hệ thống hybrid, người mua xe cũ cần kiểm tra kỹ pháp lý, tổng thể ngoại hình xe, tránh mua phải xe đâm đụng, va quẹt nặng hoặc đã bị thủy kích.