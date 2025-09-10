Nhiều xe hybrid 'rớt đài' nếu áp mức giới hạn tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km

Quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) đối với ô tô con trong dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia vừa được Bộ Xây dựng đề xuất đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày gần đây. Bởi lẽ, theo nhiều chuyên gia, con số 4,83 lít/100 km (dự kiến áp dụng vào năm 2030) xét trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước hiện tại, thực sự là một thách thức không nhỏ với các nhà sản xuất, phân phối ô tô.

Không chỉ xe xăng, nhiều xe hybrid cũng… "rớt đài"

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ước tính, xét trên thông tin về mức tiêu hao nhiên liệu được các hãng công bố, gần như toàn bộ mẫu mã xe xăng truyền thống (khoảng 96%) không thể đáp ứng ngưỡng quy định trên dự thảo. Thông tin này có lẽ không quá bất ngờ, bởi các mẫu xe cỡ nhỏ hạng A (như KIA Morning, Hyundai Grand i10) từ trước đến nay trung bình cũng đã "ngốn" nhiều hơn 5 lít xăng/100 km trên đường hỗn hợp.

Thế nhưng, đáng chú ý ở chỗ, ngay cả các dòng sử dụng động cơ lai xăng - điện (hybrid) - vốn có thế mạnh về tiết kiệm nhiên liệu, cũng có không ít mẫu vượt ngưỡng tiêu thụ nhiên liệu ở mức 4,83 lít/100 km.

Nhiều mẫu xe hybrid tại Việt Nam đang có mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn ngưỡng 4,83 lít/100 km ẢNH: CHÍ TÂM

Ví dụ ở phân khúc xe cỡ nhỏ như SUV đô thị (B-SUV), hai mẫu Haval Jolion và Subaru Crosstrek đều có phiên bản sử dụng động cơ hybrid. Thế nhưng, mức tiêu thụ nhiên liệu trên điều kiện đường hỗn hợp của những bản này cũng lần lượt 5 lít/100 km và 7,7 lít/100 km. Phân khúc xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ, Suzuki XL7 dù trang bị hệ thống hybrid với một mô-tơ điện bổ trợ, tuy nhiên mức tiêu hao xăng cũng ở mức 6,39 lít/100 km. Con số này cao hơn khá nhiều so với mức trung bình quy định tại dự thảo của Bộ Xây dựng.

Ngoài những cái tên kể trên, thị trường hiện cũng có nhiều mẫu ô tô hybrid đang khá hút khách nhưng mức tiêu hao nhiên liệu cũng cao hơn 4,83 lít/100 km. Nổi bật có những dòng xe Nhật Bản và Hàn Quốc như Toyota Innova Cross HEV, Honda CR-V e:HEV RS, bộ đôi KIA Sorento HEV/Carnival HEV, hay kể cả Hyundai Santa Fe dự kiến sẽ về Việt Nam trong những tháng cuối năm nay.

Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe gia đình có mức tiêu hao nhiên liệu thấp bậc nhất thị trường nhưng vẫn trên ngưỡng 4,83 lít/100 km ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cụ thể, Toyota Innova Cross HEV dù đã đạt mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp so với nhóm ô tô 7 chỗ gia đình, nhưng trên điều kiện đường hỗn hợp vẫn tốn 4,92 lít xăng/100 km, tức cao hơn ngưỡng đề xuất trong dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia gần 0,1 lít/100 km. Trong khi, con số tương tự của Honda CR-V e:HEV RS cao hơn, ở mức 5,2 lít/100 km.

Những mẫu xe Hàn Quốc như KIA Sorento HEV và Carnival HEV ghi nhận mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp lần lượt 5,9 lít/100 km và 4,95 lít/100 km. Riêng Hyundai Santa Fe thế hệ mới chưa công bố thông số về mức tiêu hao nhiên liệu khi về Việt Nam. Tuy nhiên, tại thị trường Thái Lan, bản hybrid của mẫu SUV, crossover cỡ trung này cũng có mức tiêu thụ xăng khá cao, lên đến 6,36 lít/100 km.

Tránh hiểu sai về con số 4,83 lít/100 km

Như đã đề cập, quy định về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) đối với ô tô con trong dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia vừa được Bộ Xây dựng đề xuất đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày gần đây. Ngay cả VAMA cũng cho rằng, mục tiêu nói trên là quá nghiêm ngặt, sẽ tác động lớn đến toàn ngành xe. Bởi việc thay đổi kế hoạch kinh doanh để theo kịp quy định (nếu được thực thi) là không khả thi trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc và mạng lưới điện còn hạn chế. Bên cạnh đó, người tiêu dùng chưa hoàn toàn quen thuộc với xe điện.

Nhiều người đang hiểu sai về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng nhận định, sở dĩ dư luận có nhiều phản ứng "mạnh" là do không ít người chưa thực sự hiểu đúng về con số "4,83 lít/100 km".

Theo dự thảo của Bộ Xây dựng, giới hạn trung bình cho toàn bộ lượng xe được tính bình quân trên mức tiêu thụ nhiên liệu của từng loại. Với xe thuần điện, mức tiêu thụ nhiên liệu được tính bằng 0. Còn khi áp dụng trần tiêu thụ nhiên liệu cho lượng xe, nhà sản xuất có thể bán đa dạng các dòng xe nếu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trong ngưỡng cho phép.

Với phương pháp này, những mẫu xe có hiệu suất nhiên liệu cao có thể "bù trừ" cho các mẫu kém hiệu quả hơn trong cùng danh mục của một hãng sản xuất. Cơ quan quản lý vì vậy có thể đưa ra các yêu cầu nghiêm ngặt hơn mà vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung về tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ.

Việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nhằm đáp ứng mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy định mới (nếu được áp dụng) là không dễ nhưng không phải không thể ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Lấy ví dụ trường hợp của Suzuki Việt Nam. Hiện danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật đang có 3 mẫu xe du lịch. Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp lần lượt Suzuki XL7 (5,9 lít/100 km), Suzuki Jimny (7,51 lít/100 km) và Suzuki Swift (4,26 lít/100 km). Như vậy, hiện tại CAFC của hãng này đang ở mức 5,89 lít/100 km. Để đạt mức như quy định tại dự thảo của Bộ xây dựng, Suzuki Việt Nam chỉ cần bổ sung một dòng xe điện. Khi đó, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của hãng sẽ giảm xuống còn khoảng 3,5 lít/100 km.

Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là tính toán trên lý thuyết. Các chuyên gia thừa nhận, ở góc độ doanh nghiệp, thực tế việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm để đáp ứng mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy định mới (nếp được áp dụng) là không dễ. Các hãng sẽ phải tính toán và cân nhắc kỹ lại danh mục sản phẩm. Khi đó, thị trường ô tô Việt Nam khó tránh khỏi những biến động đáng kể, nhiều loại xe động cơ đốt trong sẽ có thể phải ngưng bán. Mặc dù vậy, đây cũng là con đường bắt buộc phải tiến đến nếu Việt Nam muốn thực hiện cam kết mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.