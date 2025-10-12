Sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam giảm giá, khởi điểm chỉ 339 triệu đồng

KIA Soluto đang là mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất ở nhóm sedan hạng B tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hầu hết mẫu mã ở phân khúc đều được các hãng và hệ thống đại lý áp dụng ưu đãi mạnh tay nhằm kích cầu số trong giai đoạn nước rút cuối năm, mới đây KIA cũng không thể đứng ngoài cuộc đua.

Sau ưu đãi, giá bán thực tế của KIA Soluto chỉ còn từ 339 triệu đồng - mức thấp nhất trong phân khúc sedan hạng B ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chương trình ưu đãi mới được THACO AUTO áp dụng từ đầu tháng 10.2025 trên toàn quốc. Theo đó, Soluto có mức giảm dao động từ 13 - 47 triệu đồng, tùy phiên bản.

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Soluto MT được giảm nhiều nhất, từ 386 triệu đồng xuống còn 339 triệu đồng sau ưu đãi, tức giảm tới 47 triệu đồng. Phiên bản MT Deluxe có giá niêm yết 397 triệu đồng, hiện giảm còn 369 triệu đồng. Trong khi, bản AT Deluxe từ 422 triệu đồng nay chỉ còn 405 triệu đồng.

Đây là đợt giảm giá mạnh nhất của KIA Soluto trong vòng một năm qua. Trước đó, mẫu xe này từng được khuyến mãi nhỏ lẻ dưới dạng tặng phụ kiện, bảo hiểm thân vỏ hoặc gói hỗ trợ phí lăn bánh, song chưa từng có mức giảm sâu đến gần 50 triệu đồng như hiện nay.

Lý do KIA Soluto được giảm giá mạnh không chỉ đến từ bối cảnh thị trường ô tô đang chững lại, mà còn vì mẫu sedan này đang gặp nhiều khó khăn về sức tiêu thụ. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9.2025, chỉ có 18 chiếc Soluto được giao đến tay khách hàng.

Dù có giá bán thấp nhất phân khúc, KIA Soluto vẫn là mẫu sedan hạng B bán chậm nhất thị trường, với doanh số chỉ 215 xe trong 9 tháng đầu năm 2025 ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Tính đến hết tháng 9.2025, tổng doanh số lũy kế của Soluto mới đạt 215 xe, thấp nhất phân khúc sedan hạng B, kém rất xa so với các đối thủ như Toyota Vios (8.496 xe) hay Honda City (6.377 xe).

Có thể thấy, việc Soluto bán chậm không chỉ đến từ bối cảnh thị trường trầm lắng mà còn do mẫu xe này đã bước vào giai đoạn cuối vòng đời sản phẩm, ít được nâng cấp trong khi các đối thủ liên tục cải tiến và làm mới thiết kế.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2019, KIA Soluto từng được kỳ vọng là "át chủ bài" của THACO AUTO trong phân khúc sedan hạng B. Xe hướng tới nhóm khách hàng mua xe lần đầu, chạy dịch vụ hoặc tìm một chiếc sedan thực dụng, chi phí thấp.

Tuy nhiên, khi thị hiếu người dùng thay đổi, phân khúc này ngày càng cạnh tranh gay gắt. Toyota Vios nổi bật với độ bền, chi phí vận hành thấp; Hyundai Accent gây ấn tượng bởi thiết kế trẻ trung, nhiều tiện nghi; trong khi Honda City mạnh về vận hành và độ tin cậy thương hiệu.

Giá rẻ nhưng ít được nâng cấp, trang bị cơ bản và thiết kế ít thay đổi khiến KIA Soluto ngày càng lép vế trước các đối thủ cùng phân khúc ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Bên cạnh đó, từ khi ra mắt đến nay, Soluto chưa từng có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, cả về thiết kế lẫn trang bị, trong khi các đối thủ đều được cập nhật sau mỗi 2 - 3 năm. Việc chậm thay đổi khiến Soluto dần mất lợi thế cạnh tranh trong mắt người tiêu dùng.

Ở thời điểm hiện tại, với giá bán thực tế chỉ từ 339 - 405 triệu đồng, KIA Soluto đang là sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam, thậm chí thấp hơn nhiều mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 (360 - 455 triệu đồng), Toyota Wigo (360 - 405 triệu đồng). Dù không còn là cái tên nổi bật về doanh số, Soluto vẫn là lựa chọn phù hợp với người mua xe lần đầu, đề cao yếu tố kinh tế trong giai đoạn thị trường trầm lắng.