Xe Thị trường

Toyota Vios Hybrid hút khách, tháng đầu mở bán nhận gần 3.700 đơn đặt hàng

Bá Hùng
Bá Hùng
01/10/2025 19:31 GMT+7

Hàng ngàn khách đặt mua Toyota Vios Hybrid ngay sau khi phiên bản này được Toyota trình làng tại Thái Lan với tên gọi Yaris Ativ HEV, góp phần giúp doanh số mẫu xe này đạt hơn 4.200 xe bán ra trong tháng 8 vừa qua.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Toyota đang nỗ lực bổ sung phiên bản hybrid cho các dòng sản phẩm đang phân phối tại thị trường Đông Nam Á. Theo đó, sau một loạt bản hybrid như Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV, Corolla Altis HEV… Trung tuần tháng 8.2025 hãng xe Nhật Bản tiếp tục tung ra thị trường phiên bản Toyota Vios Hybrid - mẫu sedan hạng B còn được biết đến với tên gọi Toyota Yaris Ativ HEV tại Thái Lan.

Toyota Vios Hybrid hút khách, tháng đầu mở bán nhận gần 3.700 đơn đặt hàng - Ảnh 1.

Thế hệ mới nhất của Toyota Vios, còn gọi là Toyota Yaris Ativ tại Thái Lan được hãng xe Nhật Bản bổ sung phiên bản hybrid từ tháng 8.2025

Ảnh: Sanook

Ngay lập tức, Toyota Yaris Ativ HEV với danh tiếng đã được tạo dựng cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến từ hệ thống động cơ lai xăng - điện, nhanh chóng gặt hái được thành công. Theo chuyên trang Autolifethailand, tính từ ngày được giới thiệu ra thị trường (21.8) đến hết ngày 24.9, Toyota Thái Lan đã nhận khoảng 3.700 đơn đặt hàng với Toyota Yaris Ativ HEV. Lô xe Yaris Ativ HEV đầu tiên xuất xưởng cũng đã được giao đến tay khách hàng.

Riêng tháng 8.2025, tính cả phiên bản hybrid, Toyota đã bán ra thị trường tổng cộng 4.204 xe Toyota Yaris Ativ HEV, chiếm gần 73% thị phần phân khúc sedan hạng B tại Thái Lan. Toyota Yaris Ativ HEV cũng bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua doanh số ở phân khúc sedan hạng B như Honda City (733 xe), Nissan Almera (249 xe), Mazda2 Sedan (231 xe)… Kết quả này cho thấy sức hút của Yaris Ativ HEV cũng như dòng Toyota Yaris Ativ với khách hàng Thái Lan.

Toyota Vios Hybrid hút khách, tháng đầu mở bán nhận gần 3.700 đơn đặt hàng - Ảnh 2.

Toyota Yaris Ativ HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km, xe có thể đạt tốc độ tối đa 160 km/giờ

Ảnh: Sanook

Tại thị trường Thái Lan, phiên bản hybrid của Yaris Ativ được hãng xe Nhật Bản cung cấp hai phiên bản, gồm Yaris Ativ HEV Premium và Yaris Ativ HEV GR Sport. Cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít và mô-tơ điện cho tổng công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm cùng bộ pin lithium-ion 0,7 kWh để cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện hoạt động. Phiên bản này sử dụng hộp số e-CVT.

Theo thông số Toyota Thái Lan công bố, Toyota Yaris Ativ HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km, xe có thể đạt tốc độ tối đa 160 km/giờ.

Tại thị trường Thái Lan, hai phiên bản Toyota Yaris Ativ HEV có giá từ 719.000 - 769.000 baht, tương đương 503,4 - 538,4 triệu đồng. Sau Thái Lan, nhiều khả năng Toyota Yaris Ativ HEV sẽ gia nhập thị trường Việt Nam với tên gọi Toyota Vios HEV.

Khám phá thêm chủ đề

