Xe Thị trường

Bộ 3 Toyota Vios, Veloz Cross và Yaris Cross có bản đặc biệt, giới hạn 1.000 xe

Đình Tuyên
Đình Tuyên
05/09/2025 20:57 GMT+7

So với các phiên bản thường, bản đặc biệt của 3 mẫu Toyota vios, Yaris Cross và Veloz Cross bổ sung các chi tiết nhấn nhá, kèm logo kỉ niệm 30 năm gắn nổi trên thân xe. Hãng chỉ bán giới hạn 1.000 xe, đồng thời giữ nguyên giá như bản thường.

Toyota Việt Nam (TMV) mới đây chính thức bổ sung phiên bản đặc biệt cho 3 mẫu xe hút khách, gồm Vios, Yaris Cross và Veloz Cross. Các phiên bản này đánh dấu kỉ niệm 30 năm hành trình của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

So với các phiên bản thường, bản đặc biệt của 3 mẫu Toyota vios, Yaris Cross và Veloz Cross được tinh chỉnh chủ yếu về ngoại thất, giúp xe cá tính hơn. Trong đó, điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của logo kỉ niệm 30 năm gắn nổi trên thân xe.

Bộ 3 Toyota Vios, Veloz Cross và Yaris Cross có bản đặc biệt, giới hạn 1.000 xe- Ảnh 1.

Phiên bản đặc biệt của 3 mẫu xe gồm Vios, Yaris Cross và Veloz Cross tinh chỉnh thiết kế nhưng giá bán không đổi

ẢNH: TMV

Ngoài ra, các phiên bản đặc biệt cũng bổ sung dải decal màu đen - đỏ chạy dọc hai bên thân xe. Chi tiết này tượng trưng cho hình ảnh dải ruy băng, gợi nhắc sự kết nối giữa những con đường, trải nghiệm và câu chuyện của hàng triệu khách hàng; đồng thời tăng tính nhận diện và sự khác biệt.

Đáng chú ý, dù thay đổi một số chi tiết nhưng Vios, Yaris Cross và Veloz Cross phiên bản đặc biệt vẫn giữ nguyên giá bán so với các phiên bản thường. Mặc dù vậy, Toyota Việt Nam chỉ phân phối giới hạn 1.000 xe.

Bộ 3 Toyota Vios, Veloz Cross và Yaris Cross có bản đặc biệt, giới hạn 1.000 xe- Ảnh 2.

Toyota Vios, Yaris Cross và Veloz Cross đang là những mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại thị trường Việt Nam, 3 mẫu xe kể trên hiện đang là những sản phẩm hút khách nhất của hãng xe Nhật. Trong đó, Toyota Vios và Toyota Yaris Cross đang dẫn đầu các phân khúc sedan hạng B cũng như SUV đô thị hạng B.

Số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2025, Vios bán ra tổng cộng gần 6.478 xe, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Honda City (4.766 xe) và Hyundai Accent (4.297 xe). Ở nhóm SUV đô thị (B-SUV), Toyota Yaris Cross cũng chứng minh sức hút vượt trội. Sau 7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số Yaris Cross đạt 6.679 xe.

Bộ 3 Toyota Vios, Veloz Cross và Yaris Cross có bản đặc biệt, giới hạn 1.000 xe- Ảnh 3.

Toyota Việt Nam vẫn đang là thương hiệu ô tô bán chạy nhất trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong

ẢNH: TMV

Ở nhóm xe gia đình cỡ nhỏ, Toyota Veloz dù không dẫn đầu phân khúc nhưng doanh số lũy kế từ đầu năm 2025 cũng khá tích cực. Theo đó, cộng dồn 7 tháng, các đại lý Toyota đã bàn giao gần 4.000 xe đến tay khách hàng, trung bình mỗi tháng đều đặn đạt gần 600 xe.

Với Toyota Việt Nam, doanh số tích cực của bộ 3 mẫu xe kể trên giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong (xăng, dầu). Sau 7 tháng đầu năm 2025, thương hiệu Nhật bán ra tổng cộng gần 36.000 xe, lần lượt xếp trên Hyundai (gần 28.000 xe) và Ford (gần 26.000 xe). Nếu xét toàn thị trường, lượng xe Toyota bàn giao chỉ xếp sau VinFast (hơn 79.000 xe).

