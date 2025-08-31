SUV đô thị Suzuki Vitara bổ sung bản thuần điện, liệu có về Việt Nam?

Hơn nửa năm sau khi ra mắt tại Triển lãm ô tô Ấn Độ (Bharat Mobility Global Expo 2025), mẫu xe thuần điện Suzuki e Vitara mới đây chính thức được hãng xe Nhật Bản đưa vào dây chuyền sản xuất bản thương mại.

Cụ thể, thông tin từ tờ Hindustan Times, mẫu ô tô điện đầu tiên của Suzuki đã bắt đầu lắp ráp tại nhà máy Hansalpur ở Gujarat (Ấn Độ). Theo kế hoạch từ hãng, những chiếc e Vitara đầu tiên dự kiến tung ra thị trường vào cuối năm nay và tương lai sẽ xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia, trong đó bao gồm cả Malaysia và "quê nhà" Nhật Bản.

Suzuki e Vitara chính thức lên dây chuyền lắp ráp tại nhà máy ở Ấn Độ ẢNH: HINDUSTAN TIMES

Suzuki e Vitara thực tế là phiên bản thương mại của mẫu xe ý tưởng eVX Concept, được phát triển trên nền tảng dành riêng cho xe điện Heartect-e. Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.640 mm.

Mẫu B-SUV chạy điện này nổi bật với thiết kế cứng cáp. Thân xe có nhiều đường gân dập nổi sắc cạnh. Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn LED, bộ mâm kích thước 18 inch có phong cách thiết kế chấu hiện đại, khá tương đồng với những mẫu xe điện khác trên thị trường.

Bên trong ca-bin, Suzuki e Vitara dù là mẫu xe thuần điện nhưng lại có phong cách thiết kế khá thực dụng và vẫn giữ lại nhiều nút vật lý. Khu vực trung tâm táp-lô nổi bật bởi cụm màn hình cảm ứng nối liền, gồm màn hình điều khiển 10,1 inch và màn hình giải trí 10,25 inch tích hợp đầy đủ Apple CarPlay/Android Auto.

Nội thất trên Suzuki e Vitara hiện đại nhưng vẫn khá thực dụng với nhiều nút bấm vật lý ẢNH: PAULTAN

Một số trang bị khác có thể kể đến như ghế lái chỉnh điện 10 hướng có tính năng làm mát ở hàng ghế trước, vô-lăng thiết kế hai chấu vát phẳng phần đáy, cần số nút dạng bấm, phanh tay điện tử, điều hòa tự động một vùng và hệ thống sạc không dây.

Ở khả năng vận hành, Suzuki e Vitara có 3 tùy chọn cho khách hàng. Trong đó có 2 phiên bản trang bị một mô-tơ điện bố trí ở cầu trước. Mô-tơ này mang lại mô-men xoắn 189 mã lực. nhiên, tùy từng phiên bản, mức công suất cực đại khác nhau, lần lượt 142 mã lực và 172 mã lực.

Riêng phiên bản cao cấp nhất sử dụng 2 mô-tơ điện, dẫn động hai cầu; sản sinh công suất cực đại 181 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm.

Suzuki e Vitara phiên bản cao cấp có thể di chuyển quãng đường gần 500 km mỗi lần sạc đầy ẢNH: PAULTAN

Đáng chú ý, theo thông tin từ hãng xe Nhật, hai phiên bản cao nhất của Suzuki e Vitara trang bị pin dung lượng 61 kWh. Bộ pin này giúp xe đạt khả năng di chuyển tối đa lên tới 500 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là con số khá ấn tượng với một mẫu SUV điện dành cho đô thị.

Suzuki e Vitara liệu có về Việt Nam?

Theo thông tin từ Hindustan Times, nếu đúng tiến độ, những chiếc Suzuki e Vitara đầu tiên sẽ bàn giao cho khách hàng tại Ấn Độ trong quý 4/2025. Hiện đại, nhiều đại lý ủy quyền của hãng xe Nhật tại thị trưởng tỉ dân này đã nhận đặt cọc không chính thức.

Tiếp đến, mẫu SUV đô thị chạy điện này sẽ được xuất khẩu sang hơn 100 thị trường khác. Tại Đông Nam Á, hai thị trường đầu tiên e Vitara dự kiến đặt chân đến đầu tiên là Malaysia và Thái Lan.

Hiện tại Suzuki Việt Nam vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về việc phân phối e Vitara tại Việt Nam ẢNH: PAULTAN

Trong khi đó, Suzuki Việt Nam hiện vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về việc phân phối mẫu B-SUV điện này. Tuy nhiên với danh mục sản phẩm khá ít ỏi, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, việc liên doanh Nhật đưa e Vitara về nước cũng không phải không có khả năng. Nhất là trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam thời gian gần đây đang liên tục có những động thái đẩy mạnh xanh hóa giao thông.

Mặc dù vậy, nếu phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, giá bán của mẫu SUV thuần điện này sẽ khó cạnh tranh. Bởi lẽ, không giống các xe nhập khẩu nội khối ASEAN, ô tô nhập từ Ấn Độ không được hưởng chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu 0%.