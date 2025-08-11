Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia ồ ạt về Việt Nam

Bất chấp ô tô lắp ráp trong nước rầm rộ giảm giá bán, người Việt mua xe mới vẫn ưa chuộng các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau nửa đầu năm 2025, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 85.902 xe, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 77.119 xe bán ra, tăng 13%. Đáng chú ý, tháng 6.2025 cũng là tháng thứ tư liên tiếp lượng tiêu ô tô nhập khẩu vượt xe lắp ráp trong nước.

Trước xu hướng người Việt mua xe hơi ngày càng chuộng các dòng ô tô nhập khẩu, các đơn kinh doanh ô tô tiếp tục tăng cường nhập khẩu ô tô mới về Việt Nam.

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt gần 19.000 xe trong tháng 7.2025

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 7.2025, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 18.836 xe ô tô nguyên chiếc các loại với giá trị kim ngạch đạt hơn 429 triệu USD. So với tháng liền trước, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam chỉ nhiều hơn 25 xe, tương đương mức tăng 0,1%, tuy nhiên giá trị kim ngạch lại tăng 5,4% cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển về các dòng xe giá trị cao hơn. Như vậy, sau khi sụt giảm trong tháng 6.2025, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã lấy lại nhịp tăng trưởng về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu, dù mức tăng còn khá chậm.

Số lượng ô tô nhập khẩu Tháng 1.2025 7226 Tháng 2.2025 17671 Tháng 3.2025 21640 Tháng 4.2025 18714 Tháng 5.2025 19042 Tháng 6.2025 18811 Tháng 7.2025 18836

Đáng chú ý, đây là tháng thứ hai liên tiếp, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt mức xấp xỉ 19.000 xe. Điều này không quá khó hiểu bởi sức mua trên thị trường dù có hồi phục nhưng thực sự chưa đạt như kỳ vọng của các đơn vị phân phối ô tô. "Ngoài mẫu mã, trang bị một số dòng ô tô nhập khẩu hút khách nhờ chương trình ưu đãi, giảm giá từ các nhà phân phối". Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý xe Nhật Bản tại TP.HCM chia sẻ.

Thực tế, các mẫu mã ô tô nhập khẩu hút khách những tháng gần đây như Toyota Yaris Cross, Ford Everest, Mitsubishi Xforce hay phiên bản nhập khẩu của Mitsubishi Xpander… đều được nhà phân phối mạnh tay giảm giá bán để cạnh tranh xe lắp ráp trong nước.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Xe lắp ráp ở Thái Lan, Indonesia vẫn áp đảo lương ô tô nhập khẩu vào Việt Nam

Biến động nhẹ về số lượng cũng như giá trị, tuy nhiên cơ cấu lượng ô tô từ các quốc gia trên thế giới nhập khẩu vào Việt Nam vẫn không có nhiều thay đổi. Ô tô lắp ráp tại các nhà máy ở Thái Lan, Indonesia… vẫn tiếp tục chiếm đa số trong tổng lượng ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam tháng 7.2025.

Thái Lan tiếp tục vượt qua Indonesia để trở thành quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 7.2025 Ảnh: Ford

Trong đó, Thái Lan tiếp tục vượt qua Indonesia để trở thành quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam trong tháng 7.2025. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy lượng ô tô sản xuất từ Thái Lan làm thủ tục thông quan vào Việt Nam trong tháng 7.2025 đạt đạt 6.659 xe, tăng 156 xe so với tháng trước đó, giá trị nhập khẩu đạt 145,4 triệu USD. Phần lớn mẫu ô tô nhập từ Thái Lan là xe sedan hạng D, SUV 7 chỗ và xe bán tải...

Trái lại, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam lại đang có xu hướng sụt giảm. Chỉ có 6.171 ô tô nhập khẩu từ các nhà máy ở Indonesia vào Việt Nam trong tháng 7.2025, giảm 327 xe. Tổng giá trị nhập khẩu cũng giảm còn 90,5 triệu USD. Như vậy, trung bình mỗi chiếc ô tô từ Indonesia nhập khẩu Việt Nam có giá khoảng 14.662 USD, chưa bao gồm các loại thuế, phí. Thị trường này chủ yếu cung ứng cho Việt Nam các dòng xe phổ thông giá rẻ như ô tô cỡ nhỏ hạng A, MPV 5+2 chỗ ngồi hay Crossover hạng B…

Lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc sau nhiều tháng tăng trưởng đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Tháng 7 vừa qua, ô tô xuất xứ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ đạt 4.440 xe, giảm gần 380 xe. Giảm về số lượng nhưng giá trị ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đạt tới 143,1 triệu USD. Không chỉ xe thương mại, ô tô từ Trung Quốc vào Việt Nam chiếm phần lớn là dòng xe du lịch sử dụng động cơ đốt trong, xe hybrid, plug-in hybrid và ô tô điện.

Lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc sau nhiều tháng tăng trưởng đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại Ảnh: B.H

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 121.577 ô tô nguyên chiếc, đạt tổng kim ngạch gần 2,66 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập khẩu tăng 32,8% trong khi giá trị tăng mạnh đến 40,8%. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh sức mua ô tô trong nước đang hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn chững lại của năm trước.

Nhiều chuyên gia nhận định, xu hướng người Việt ưu tiên lựa chọn xe nhập khẩu, đặc biệt là các dòng xe lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Ngoài kiểu dáng, trang bị tiện nghi phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, các dòng ô tô nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia cũng đang được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại khu vực.