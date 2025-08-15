Suzuki bất ngờ ngừng bán Jimny XL, đại lý hủy đơn hoàn tiền khách đặt mua

Gần 1 năm sau khi bắt đầu thông báo nhận đơn đặt hàng với phiên bản Suzuki Jimny XL 5 cửa, mới đây chi nhánh Suzuki Australia khiến không ít khách hàng đặt mua mẫu xe này thất vọng khi ra thông báo ngừng bán Jimny XL. Các đại lý Suzuki cũng được thông báo hủy đơn hoàn tiền cho khách đặt mua.

Chỉ riêng thông tin này đã đủ để khiến khách hàng từng đặt mua Suzuki Jimny XL và đang chờ đợi từng ngày để nhận xe cảm thấy thất vọng. Thậm chí, nhiều người còn bức xúc khi không có lời giải thích chi tiết nào về động thái bất ngờ ngừng bán Jimny XL từ phía hãng xe Nhật Bản, ngoài thông tin khá mơ hồ xuất phát từ một vấn đề "chưa được xác định".

Suzuki Australia thông báo dừng phân phối phiên bản Suzuki Jimny XL 5 cửa Ảnh: Suzuki

Được biết, phiên bản 5 cửa của dòng SUV cỡ nhỏ đậm chất chơi này được Suzuki sản xuất tại Ấn Độ. Suzuki chi nhánh Australia chưa nhận được thông báo chi tiết về quyết định ngừng bán tại thị trường này, chỉ biết rằng đây không phải là lỗi liên quan đến an toàn. Do đó, những người đang sở hữu Suzuki Jimny XL không bị ảnh hưởng.

Trả lời phỏng vấn tờ Drive, ông Michael Pachota, Tổng giám đốc Suzuki Australia cho biết: "Vì chưa chắc chắn về thời gian khắc phục và dựa trên kinh nghiệm từ những trường hợp tương tự trước đây, chúng tôi khuyến nghị các đại lý hủy các đơn hàng đã nhận với Jimny XL và hoàn tiền đặt cọc cho khách hàng. Đây là hướng đi minh bạch và lấy khách hàng làm trung tâm nhất hiện nay. Với tình hình hiện tại, đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho những khách hàng đã đặt mua và đang chờ nhận xe Jimny XL".

Suzuki Australia đã yêu cầu các đại lý cung cấp thông tin chi tiết về những khách hàng đã đặt mua mẫu xe này để có thể trực tiếp chia sẻ thêm thông tin với họ. Trong khi đó, Suzuki Nhật Bản vẫn chưa cập nhật thông tin về cuộc điều tra, cũng như chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về thời điểm vấn đề có thể được khắc phục và liệu có mở bán lại hay không (!?).

Các đại lý Suzuki cũng được thông báo hủy đơn hoàn tiền cho khách đặt mua Ảnh: Suzuki

Jimny XL là phiên bản 5 cửa duy nhất của dòng xe địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny được phân phối tại thị trường Australia. Trước đó, từ tháng 3.2025 Suzuki đã buộc phải ngừng bán phiên bản 3 cửa của Suzuki Jimny tại Australia do xe không được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) vốn là tính năng bắt buộc phải có trên các dòng ô tô mới phân phối tại thị trường này. Hiện tại, một bản Jimny 3 cửa cập nhật dành cho thị trường Australia đang chuẩn bị ra mắt vào đầu năm 2026.

Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Jimny được phân phối với giá bán từ 789 - 799 triệu đồng. Mẫu xe này từng tạo được sức hút trong thời gian đầu gia nhập thị trường Việt Nam, thậm chí từng có thời điểm được cho là "khan hàng" đội giá bán. Tuy nhiên, đến nay doanh số bán Jimny khá nghèo nàn và đang được nhà phân phối áp dụng ưu đãi, giảm giá để tìm khách.