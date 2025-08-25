SUV đô thị: Toyota Yaris Cross đòi lại ngôi vương, xe Nhật áp đảo xe Hàn

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor (đơn vị lắp ráp và phân phối xe thương hiệu Hyundai tại Việt Nam) công bố, tháng 7.2025, phân khúc SUV đô thị (B-SUV) nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định, với lượng xe bán ra tổng cộng đạt 5.938 xe, chỉ giảm 203 xe so với tháng trước đó. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh toàn thị trường ô tô trong nước đồng loạt sụt giảm.

Mặc dù vậy, cuộc đua tranh doanh số nội bộ ở nhóm xe này tháng qua lại chứng kiến sự xáo trộn mạnh, khi nhiều mẫu xe ghi nhận mức tăng, giảm trái chiều.

Ở nhóm đầu, Mitsubishi Xforce sau tháng 6 bùng nổ với doanh số đạt gần 1.500 xe; bước sang tháng 7 đã không còn duy trì được phong độ. Theo đó, bất chấp việc các đại lý tiếp tục áo dụng nhiều chương trình kích cầu, lượng xe Xforce đến tay người dùng tháng qua chỉ đạt 1.185 xe, giảm 246 xe.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Toyota Yaris Cross lại cho thấy sự ổn định. Kết thúc tháng qua, mẫu xe Toyota bán ra tổng cộng 1.259 xe, tăng 109 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp Yaris Cross chính thức đòi lại ngôi vương doanh số, sau đúng một tháng để Xforce vượt mặt.

Một cái tên khác cũng gây bất ngờ trong nhóm 5 mẫu SUV đô thị bán chạy nhất thị trường Việt là Honda HR-V. Tháng 7.2025, mẫu xe này ghi nhận doanh số khá ấn tượng 544 xe, tăng 114 xe (tương đương khoảng 26%) so với tháng cuối quý 2. Thành tích này giúp Honda HR-V trở thành mẫu B-SUV ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhất thị trường.

Ở nhóm còn lại, ngoại trừ Toyota Raize, tất cả những mẫu mã khác được công bố kết quả bán hàng đều cho chứng kiến lượng xe bán ra sụt giảm. Trong đó, Mazda CX-3 là cái tên gây chú ý nhất khi chỉ đạt doanh số 111 xe, giảm mạnh 268 xe (tương đương đến hơn 70%) so với tháng trước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả bán hàng sụt giảm mạnh của mẫu B-SUV Nhật là do các đại lý đã "xả" gần hết hàng với Mazda CX-3 phiên bản cũ (nhập khẩu từ Thái Lan). Từ tháng 8.2025, THACO AUTO chính thức chuyển sang lắp ráp mẫu xe này tại nhà máy ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).

Xe Nhật Bản áp đảo xe Hàn Quốc, xe Trung Quốc

Bên cạnh cuộc đua giữa các mẫu mã, phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam cũng đang chứng kiến một cuộc đua khác cũng gắt gao không kém, giữa các nhóm xe có chung xuất xứ. Trước đây, cuộc đua này chủ yếu "song mã" giữa nhóm xe thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên khoảng một năm trở lại đây, thị trường chào đón thêm một số mẫu mã đến từ Trung Quốc như Omoda C5, Geely Coolray, Lynk & Co 06 hay xe điện BYD Atto 2.

Mặc dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nhóm xe mới này nhìn chung vẫn chưa tìm được chỗ đứng trên thị trường. Các hãng ô tô Trung Quốc không công bố doanh số, tuy nhiên số liệu đăng ký ô tô mới tại Việt Nam cho thấy, hầu hết các mẫu xe kể trên chỉ bán ra trung bình vài chục xe, thậm chí vài xe mỗi tháng. Đóng góp vào thị phần chung không đáng kể.

Trong khi đó, cuộc đua truyền thống giữa nhóm xe xuất xứ Nhật Bản và Hàn Quốc lại chứng kiến sự đảo chiều. Trước đây, xe Hàn Quốc gần như áp đảo ở phân khúc SUV đô thị nhờ sức hút của bộ ba KIA Seltos, KIA Sonet và Hyundai Creta. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, những mẫu xe Hàn bắt đầu đánh mất dần sức hút, lượng xe bán ra ngày càng giảm.

Cụ thể, số liệu mới nhất từ VAMA và TC Motor cho thấy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, các mẫu xe Hyundai và KIA bán ra tổng cộng 10.984 xe, chỉ chiếm khoảng 30% thị phần SUV đô thị trong nước. Phần còn lại đều do nhóm xe Nhật bản nắm giữ. Thậm chí, tính riêng tháng 7 vừa qua, xe Hàn Quốc càng cho thấy sự lép vế, khi không có bất cứ đại diện nào góp mặt trong top 4 mẫu xe dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số. KIA Seltos là mẫu xe "xứ kim chi" bán tốt nhất, cũng chỉ bàn giao 502 xe, thấp hơn cả Honda HR-V (544 xe).

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, bên cạnh những yếu tố khách quan như sự dịch chuyển thị hiếu người dùng hay sức mua chung sụt giảm; việc nhiều hãng xe Nhật thời gian qua điều chỉnh lại chính sách giá (định giá thấp hơn trước đây) cũng là nguyên nhân khiến xe Hàn Quốc không còn nhiều lợi thế cạnh tranh.