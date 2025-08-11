Bộ đôi xe Trung Quốc Geely Coolray, Monjaro loay hoay vớt vát doanh số

Theo làn sóng ô tô Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam, xe Geely do Tasco Auto phân phối cũng "ôm mộng" tranh giành thị phần với các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... vốn đã có vị thế. Tương tự các thương hiệu ô tô Trung Quốc khác trước đây, Geely và nhà phân phối tiếp cận khách Việt bằng bài toán giá bán cạnh tranh, mẫu xe ứng dụng nhiều công nghệ để thu hút sự chú ý.

Do đó, mẫu SUV đô thị đầu tiên Geely Coolray tung ra thị trường Việt Nam định giá khá hấp dẫn, từ 538 - 628 triệu đồng với nhiều công nghệ nổi bật. Ngỡ rằng đây là màn "chào sân" thành công nhưng thực tế khác xa kỳ vọng. Các đối thủ của Geely Coolray như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta... công bố giá bán cao hơn nhưng doanh số vẫn tăng trưởng, trong khi Geely Coolray không để lại nhiều dấu ấn dù cho nhà phân phối Tasco Auto đã nỗ lực đẩy mạnh nhiều hoạt động truyền thông.

Geely Coolray "chào" khách Việt với giá hấp dẫn nhưng chưa tạo ra nhiều sức hút ẢNH: CHÍ TÂM

Chưa kể, Geely Coolray hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam là xe đời cũ, chưa phải bản nâng cấp mới nhất nên có nhiều ý kiến cho rằng, hãng xe Trung Quốc xả lô xe cũ tồn kho về thị trường Việt Nam trước khi tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời.

Sau khi mở bán chưa đầy một tháng, vào tháng 4.2025, Geely tung ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách mua xe Coolray. Nếu quy đổi ra tiền mặt, người mua xe có thể tiết kiệm 26,9 - 37,68 triệu đồng (tùy khu vực bán xe). Sau ưu đãi, giá bán Geely Coolray về quanh mức 500 triệu đồng, ngang ngửa các mẫu SUV đô thị hạng A.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Dù vậy, Geely Coolray vẫn chưa tạo được sức hấp dẫn đối với khách Việt. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, chỉ có khoảng 170 xeGeely đăng ký mới tính đến hết quý 2/2025, bao gồm xe lái thử của các đại lý trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa với việc Geely chỉ bán được khoảng vài chục xe mỗi tháng kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, tính từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6.2025.

Doanh số không đạt kỳ vọng như dự kiến, nhà phân phối tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ cho mẫu Coolray trong tháng 8.2025 giúp người dùng tiết kiệm gần 38 triệu đồng khi mua xe, tùy khu vực. Dù vậy, ưu đãi trên cũng khó giúp Coolray "níu chân" khách Việt, vốn đã e dè, nghi ngại với xe Trung Quốc.

Cách định vị lấp lửng và giá bán khá cao khiến Geely Monjaro khó cạnh tranh với các mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc ẢNH: CHÍ TÂM

Trong bối cảnh chưa gặt hái được thành công từ Geely Coolray, hãng xe Trung Quốc tung ra thị trường mẫu crossover cỡ trung Geely Monjaro vào giữa tháng 7.2025, qua đó mở rộng danh mục xe. Ngay từ thời điểm mở bán, Geely Monjaro gây tranh cãi bởi cách truyền thông lấp lửng khi định vị ở phân khúc xe hạng D, cạnh tranh với Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8... nhưng kích thước thực tế chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với xe hạng C như Mazda CX-5, Ford Territory...

Chính điều này khiến Geely Monjaro tự đưa mình vào thế khó vì định giá 1,099 - 1,199 tỉ đồng, ngang ngửa xe hạng D nhưng giá trị thực dụng không bằng.

Sau khi tung ra thị trường, Geely áp dụng ưu đãi 50 - 100 triệu đồng cho 200 khách mua Monjaro đầu tiên. Tuy nhiên, chương trình tưởng chừng chỉ dành cho 200 xe đầu tiên lại tiếp tục được duy trì trong tháng 8 đến khi có thông báo mới. Điều này đồng nghĩa với những ưu đãi của khách mua xe ban đầu không có gì đặc biệt so với khách mua xe trong tháng 8.2025.

Geely Monjaro có cấu hình 5 ghế ngồi, kém thực dụng so với các mẫu crossover hạng D như Hyundai Santa Fe, KIA Sorento ẢNH: CHÍ TÂM

Dù vậy, sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán Geely Monjaro vẫn là rào cản lớn khiến mẫu crossover cỡ trung này khó tiếp cận khách hàng. Theo các chuyên gia, phân khúc này hiện có nhiều đối thủ "nặng ký", được lòng người Việt và có giá bán khá cạnh tranh.

Đơn cử nếu so với nhóm xe hạng C, nhiều mẫu xe được khách Việt ưa chuộng như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, KIA Sportage có giá loanh quanh 700 - 800 triệu đồng. Nếu định vị ở phân khúc hạng D, Geely Monjaro sẽ khó cạnh tranh với các mẫu xe như KIA Sorento, Hyundai Santa Fe khi từng có những thời điểm được ưu đãi, khuyến mãi "mạnh tay" với giá chưa tới 900 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang trên đà hồi phục, các hãng xe, đại lý tung ưu đãi xả hàng tồn, việc các thương hiệu Trung Quốc buộc phải gia nhập cuộc đua giảm giá là điều không tránh khỏi. Dù vậy, thị trường ô tô Việt Nam khá đặc thù, đặc biệt là nhóm xe Trung Quốc sẽ gặp nhiều rào cản từ sự e dè của khách hàng, mạng lưới hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và những lần "ôm con bỏ chợ" trước đây.