Giá cao gấp rưỡi Mazda CX-5, cửa cạnh tranh nào cho SUV Trung Quốc Geely Monjaro

Hãng xe Trung Quốc Geely vừa trình làng thêm mẫu SUV, crossover mới tại thị trường Việt Nam, tên gọi Geely Monjaro. Mẫu xe có kết cấu 5 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Theo thông tin từ phía hãng, Geely Monjaro chia sẻ nền tảng công nghệ CMA (Compact Modular Architecture) với Volvo. Ngoài ra, xe cũng sở hữu không gian nội thất nhiều tiện ích nổi bật như điều hòa 3 vùng tự động, camera 360 độ hỗ trợ quan sát dưới gầm xe hay hệ thống an toàn ADAS.

Giá bán Geely Monjaro cao hơn nhiều đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam ẢNH: H.T

Mẫu xe Trung Quốc có thông số dài, rộng, cao lần lượt 4.770 x 1.895 x 1.689 (mm), chiều dài cơ sở 2.845 mm. Với kích thước này, Monjaro chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Mazda CX-5, Honda CR-V hay Ford Territory, nhưng nhỏ hơn đáng kể so với Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe hay KIA Sorento. Do đó, mẫu xe này định vị giữa nhóm C-CUV và D-CUV. Với cách định vị "lấp lửng" này, Geely Monjaro sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều mẫu mã ô tô đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Mỹ.

Đáng chú ý, dù góp mặt ở một trong những phân khúc đang có tính cạnh tranh cao nhất thị trường Việt, nhưng Geely Monjaro lại được Tasco Auto phân phối tổng cộng 3 phiên bản đều có giá bán khá cao, trên 1 tỉ đồng. Cụ thể, Monjaro HEV giá 1,099 tỉ đồng, Monjaro Premium giá 1,149 tỉ đồng và Monjaro Flagship giá 1,199 tỉ đồng.

So với Mazda CX-5, giá bán xe Trung Quốc Geely Monjaro cao hơn gần 400 triệu đồng

ẢNH: THACO

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, mức giá này sẽ là một rào cản rất lớn với mẫu xe nhà Geely. Bởi ở nhóm SUV, crossover cỡ trung hiện tại, các đối thủ "đáng gờm" của Monjaro đều bán ra với giá cực kỳ cạnh tranh.

Điển hình như bộ đôi Mazda CX-5 và Ford Territory. Từ đầu năm 2025 đến nay, hai mẫu xe này liên tục đua giảm giá. Hiện tại, mức khởi điểm thực tế tại đại lý đều chỉ quanh mức 700 triệu đồng. Tức thấp hơn Geely Monjaro đến gần 400 triệu đồng, kể cả khi mẫu xe Trung Quốc đã áp dụng chính sách ưu đãi cho 200 khách hàng đầu tiên (giảm từ 50 - 100 triệu đồng).

Ngay cả khi so với bộ đôi xe Hàn Quốc có kích thước nhỉnh hơn là KIA Sorento và Hyundai Santa Fe, giá bán của Geely Monjaro hiện cũng cao hơn đáng kể. Cụ thể, Hyundai Santa Fe mới chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ TC Motor, giá thực tế cho bản thấp nhất chỉ còn 855 triệu đồng. Trong khi đó, Kia Sorento cũng đang được nhiều đại lý áp giá giảm "tất tay", khởi điểm chỉ từ 879 triệu đồng. Nghĩa là, nếu so với tân binh đến từ Trung Quốc, mức giá của bộ đôi xe Hàn vẫn thấp hơn khoảng 200 triệu đồng.

Ngoài bất lợi lớn về giá, Geely Monjaro với cái "mác" xe Trung Quốc sẽ phải đối mặt với không ít thách thức khác. Từ uy tín thương hiệu, hệ thống phân phối, đến tâm lý "e dè" từ người tiêu dùng Việt sau những "cú lừa" về giá và hậu mãi của xe Trung Quốc trong quá khứ.

Geely Coolray - mẫu xe "đàn em" của Monjaro cũng gặp khó trong việc thuyết phục khách Việt, khi chỉ bán ra vài chục xe mỗi tháng ẢNH: NGUYỄN DUY

Nhất là trong bối cảnh nhiều thương hiệu xe từ thị trường này thời gian gần đây đang lặp lại "chiêu bài" cũ. Sẵn sàng công bố giá bán cao "ngất ngưởng" khi ra mắt, sau đó ồ ạt giảm mạnh. Có thể kể đến trường hợp của Haval với mẫu H6. Thời điểm mở bán, mẫu xe này niêm yết giá xấp xỉ 1,1 tỉ đồng. Thế nhưng hiện tại, đại lý đang "xả hàng" với giá thực tế chỉ hơn 700 triệu đồng. Hay một số dòng xe của BYD, Jaecoo như BYD Seal, BYD Atto 3, Jaecoo J7. Dù mới mở bán tại Việt Nam chưa lâu nhưng hiện đều đã được hãng giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chính cách tiếp cận thị trường theo kiểu này đang ít nhiều đang khiến người dùng Việt càng khó "mở lòng" với xe Trung Quốc. Bằng chứng là các thương hiệu xe từ thị trường này đến nay hầu hết đều đang khá "ế ẩm" tại Việt Nam. Kể cả Geely và Lynk & Co, hai thương hiệu đang được Tasco Auto phân phối.

Trở lại với trường hợp của Geely Monjaro, rõ ràng với thực tế vừa nêu, cộng với mức giá niêm yết ở mức khá cao so với nhóm đối thủ cạnh tranh; khách quan mà nói, cánh cửa cạnh tranh của mẫu SUV, crossover cỡ trung này tại Việt Nam đang khá hẹp.