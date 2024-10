Audi 'dằn mặt' Volvo khi SUV điện Q6 e-tron được đánh giá an toàn tối đa

Nhắc đến an toàn trên xe hơi, có lẽ phần đông người sẽ nghĩ ngay đến Volvo - hãng xe nổi tiếng với phát minh dây đeo an toàn 3 điểm, cùng những mẫu xe xếp vào diện an toàn nhất. Thế nhưng, trong xu thế công nghệ ô tô đang ngày càng phát triển, các hãng xe cạnh tranh với Volvo cũng không muốn ngồi yên và chấp nhận là "kẻ xếp sau".

Audi có lẽ là một trong số đó. Hãng xe Đức mới đây "gây sốt" khi mẫu Audi Q6 e-tron chính thức giành chứng nhận 5 sao từ Chương trình đánh giá xe mới của châu Âu (Euro NCAP). Đáng chú ý hơn cả là số điểm mẫu SUV điện này nhận được tại các hạng mục kiểm tra đều ở mức cao kỷ lục (gần đạt điểm tuyệt đối).

Audi Q6 e-tron giúp Audi “nở mày nở mặt” khi đạt điểm gần tuyệt đối trong hàng loạt bài thử nghiệm an toàn

Theo đó, trong cuộc thử nghiệm gần đây do Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng châu Âu và Chương trình đánh giá xe mới của châu Âu (Euro NCAP) tổ chức, Audi Q6 e-tron đã nhận được đánh giá xuất sắc ở tất cả các hạng mục, bao gồm "Bảo vệ người lớn", "An toàn cho trẻ em", "Bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương" và "Các hệ thống hỗ trợ tiêu chuẩn".

Trong hạng mục "Bảo vệ người lớn", các chuyên gia thử nghiệm từ Euro NCAP đã chấm cho Q6 e-tron 91%, mức điểm gần như tuyệt đối mà không nhiều mẫu xe có thể đạt được. Đặc biệt, Q6 e-tron cũng là mẫu xe Audi đầu tiên được đánh giá "các tính năng sau va chạm" (bao gồm dữ liệu cứu hộ cho các dịch vụ khẩn cấp và cuộc gọi khẩn cấp). Tuy nhiên, kết quả thu được lại cực kỳ ấn tượng.

Q6 e-tron cũng là mẫu xe Audi đầu tiên được đánh giá "các tính năng sau va chạm"

Ở hạng mục cũng rất được quan tâm là an toàn cho trẻ em, Audi Q6 e-tron nhận được đánh giá 92%. Kết quả này giúp mẫu SUV đến từ Đức trở thành dòng xe "Tốt nhất trong phân khúc" so với tất cả các xe được thử nghiệm vào năm 2023 và 2024. Kết quả này có được là nhờ những tính năng vượt xa mức tiêu chuẩn và khả năng bảo vệ người dùng.

Audi Q6 e-tron là một trong số ít các mẫu xe trong phân khúc có ba ghế "i-Size", hai ở hàng ghế sau và một ở ghế hành khách phía trước. "i-Size" là tiêu chuẩn an toàn châu Âu cho ghế trẻ em, được giới thiệu vào năm 2013, đảm bảo sự tương thích hoàn toàn giữa ghế trẻ em và xe. Ghế hành khách phía trước của Q6 e-tron được trang bị tính năng tự động tắt túi khí khi đặt ghế trẻ em quay ngược chiều; xe có thể "hiểu" khi nào cần tắt túi khí. Các hệ thống an toàn đã được cải tiến thêm để phù hợp với việc sử dụng ghế trẻ em và mang lại sự bảo vệ tối ưu cho trẻ em ở mọi độ tuổi.

Audi Q6 e-tron kỳ vọng sẽ sớm phân phối tại Việt Nam, theo chân "đàn anh" Audi Q8 e-tron ẢNH: CƯỜNG VŨ

Audi Q6 e-tron là mẫu xe điện mới nhất của Audi, tung ra thị trường toàn cầu từ tháng 3.2024. Mẫu SUV này sử dụng chung khung gầm PPE của tập đoàn Volkswagen cũng được ứng dụng trên Porsche Macan thế hệ thứ 2. Ở khả năng vận hành, mẫu xe này trang bị pin lithium-ion 12 module mới, có dung lượng 100 kWh. Hệ thống pin này mang đến khả năng di chuyển tối đa 625km.

Trên thị trường thế giới, Audi Q6 e-tron có giá công bố từ 74.700 euro (tương đương khoảng 2 tỉ đồng). Đây cũng là mẫu SUV điện được khá đông khách hàng kỳ vọng sẽ sớm mở bán tại Việt Nam. Cách đây hơn 3 tháng, Audi Việt Nam đã đưa mẫu xe "đàn anh" Q8 e-tron về nước phân phối với giá từ 3,8 tỉ đồng.