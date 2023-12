Điểm an toàn Euro NCAP của VinFast VF 8 chưa đạt kỳ vọng

Euro NCAP vừa thử nghiệm an toàn trên những chiếc VinFast VF 8 thuộc phiên bản Plus (cao cấp nhất) với đầy đủ các tính năng và công nghệ an toàn tiêu chuẩn: 11 túi khí bao gồm túi khí trung tâm ở hàng ghế trước, gói công nghệ hỗ trợ người lái chủ động (ADAS) với phanh tự động khẩn cấp (AEB) hay hỗ trợ giữ làn đường. Các trang bị kể trên cũng có mặt trên biến thể Eco.



Xét về số điểm tổng thể, VinFast VF 8 đạt 4 sao an toàn Euro NCAP. Kết quả này không hề tệ nhưng thấp hơn mục tiêu 5 sao Euro NCAP và 5 sao NHTSA do hãng xe Việt Nam đề ra ở thời điểm trình làng mẫu crossover điện hạng D này. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý khi mẫu xe đến từ Việt Nam tham gia bài đánh giá này với các thử nghiệm mới được cập nhật chặt chẽ hơn trong năm 2023, vì thế hiện tại tiêu chí đánh giá có thể hơi khác so với mục tiêu thiết kế ban đầu của VinFast.

Điểm số Euro Ncap tổng thể của VinFast VF 8

Theo Euro NCAP, VinFast VF 8 đạt điểm an toàn 76% đối với người lớn, 89% đối với trẻ em, 77% đối với người tham gia giao thông dễ bị tổn thương và 79% đối với hệ thống hỗ trợ an toàn.



Trong báo cáo an toàn chi tiết của VinFast VF 8, tổ chức đánh giá xe của châu Âu lưu ý rằng mẫu SUV điện có khả năng bảo vệ đầu gối và xương đùi của cả người lái và hành khách phía trước rất tốt trong kịch bản va chạm trực diện, tuy nhiên các cấu trúc ở bảng điều khiển được coi là có nguy cơ gây thương tích.

Cụ thể, dữ liệu thu nhận từ các hình nộm sau các bài va chạm khác nhau trong dải vận tốc dao động từ 32 - 64 km/giờ cho thấy một số bộ phận cơ thể trọng yếu như đầu, ngực và đầu gối của người lái và hành khách có nguy cơ gặp chấn thương nghiêm trọng trong các tình huống nhất định.

VinFast VF 8 thử nghiệm tại Euro NCAP thuộc bản Plus cao cấp nhất



Ngoài ra, túi khí đầu gối của người lái xe cũng là một yếu tố khiến mẫu SUV bị trừ điểm do khó bảo vệ phần phía trong của chân. Bên cạnh đó, trong thử nghiệm va chạm bên hông, kết quả cho thấy khả năng bảo vệ tốt tất cả các bộ phận quan trọng của cơ thể, nhưng túi khí rèm bung ra không đúng cách, bị kẹt ở phần viền bên trong.



Điểm sáng khi Euro NCAP nhận xét kết cấu khung gầm và thân vỏ của VF 8 cứng vững và ổn định, đặc biệt là phần mui (nóc) xe trong bài va chạm bên hông với trụ cứng (mô phỏng cây cối và cột đèn) ở vận tốc 32 km/giờ.

Euro NCAP cũng lưu ý rằng trong hạng mục bảo vệ trẻ em, VinFast VF 8 đạt điểm tối đa, cung cấp khả năng bảo vệ tốt cho tất cả các bộ phận quan trọng của cơ thể trong cả thử nghiệm va chạm phía trước và bên hông.

VinFast VF 8 tham gia chương trình thử nghiệm mới cập nhật 2023 của Euro NCAP

Ở hạng mục hệ thống hỗ trợ an toàn (ADAS), VinFast VF 8 cũng có màn thể hiện gần như hoàn hảo. Chức năng phanh tự động hoạt động tốt trong hầu hết trường hợp. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường cũng được thực hiện ổn định, bao gồm điều chỉnh đường đi của xe khi chệch ra khỏi làn đường và can thiệp vào những tình huống nguy cấp. Tuy nhiên, hệ thống giám sát độ tập trung của người lái lại vận hành chưa thực sự ổn định, chiếc xe cũng không kịp phanh trong trường hợp có người đi bộ băng ngang đường từ góc khuất tầm nhìn.

Năm nay, Euro NCAP đã cập nhật quy trình thử nghiệm an toàn của mình, thêm vào các tiêu chí mới trong việc phát hiện sự hiện diện của trẻ em, thông số kỹ thuật về tình trạng ngập nước của xe và các công nghệ mới nhất giúp phát hiện và ứng phó với người đi xe máy và những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương. Những phương tiện đầu tiên đạt được xếp hạng tối đa năm sao theo quy trình mới là BMW 5 Series, BMW X1, Kia EV9, Mercedes-Benz EQE, XPeng G9, BYD Seal U, Nio ET5 và EL7.

Đây là lần đầu tiên tổ chức an toàn ở châu Âu đưa chiếc VF 8 vào thử nghiệm. Trong khi đó tại Mỹ, cả Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) lẫn Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) đều không thử nghiệm xe điện. Hồi tháng 3, Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã cấp chứng nhận an toàn 5 sao dành cho VinFast VF 8.

Dù chưa đạt kết quả như mục tiêu đề ra nhưng thành tích khá tốt của VinFast VF 8 - một mẫu xe chỉ mới vừa được ra mắt bởi hãng xe non trẻ phần nào chứng minh nhà sản xuất đã nghiêm túc trong việc đảm bảo độ an toàn cho hành khách lẫn người xung quanh.