'Ế' vì định giá cao, xe Trung Quốc Lynk & Co 06 thêm bản cắt trang bị

Greenlynk Automotives - thành viên của Tập đoàn Tasco, cũng là nhà phân phối các dòng xe Lynk & Co tại Việt Nam mới đây vừa tung thêm phiên bản mới có tên gọi Core Plus. Đây là phiên bản mới của mẫu SUV đô thị Lynk & Co 06, mở bán lần đầu tại thị trường Việt Nam vào giữa năm 2024.

So với phiên bản duy nhất được phân phối trước đó là 06 Hyper Pro (giá 729 triệu đồng), 06 Core Plus có giá bán thấp hơn, ở mức 679 triệu đồng. Mặc dù vậy, đánh đổi lại bản này bị cắt đi rất nhiều công nghệ an toàn và tiện ích.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Đáng chú ý nhất là sự thiếu hụt hàng loạt tính năng trong gói an toàn chủ động (ADAS). Cụ thể, trong số 17 tính năng mà hãng xe Trung Quốc quảng cáo có trên bản cao cấp, trên Lynk & Co 06 Core Plus chỉ còn lại 2 tính năng, gồm kiểm soát hành trình (Cruise Control) và 4 cảm biến sau.

Các công nghệ an toàn cao cấp bị lược bỏ có hệ thống kiểm soát hành trình tự động thích ứng rất được nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng, phanh khẩn cấp tự động (kèm tính năng phát hiện người đi bộ), đèn pha tự động, camera 360 độ. Cùng với đó là nhóm tính năng cảnh báo như cảnh báo chệch làn kèm tính năng hỗ trợ giữ hay chuyển làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện tới gần, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau.

Lynk & Co 06 có thêm bản giá rẻ Core Plus tại Việt Nam ẢNH: LYNK & CO VN

Ngoài ra, bên trong khoang ca-bin, phiên bản "rút gọn" này cũng thiếu đi nhiều tiện ích. Trong đó đáng tiếc lên xuống kính một chạm và chống kẹt bốn ghế, gạt mưa tự động, điều hòa tự động hai vùng và tính năng lọc không khí.

Lynk & Co 06 Core Plus trang bị động cơ xăng dung tích 1.5 lít tăng áp tương tự bản cao. Động cơ này có công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, đi kèm với hộp số tự động ly hợp kép ướt với 7 cấp số. Xe sử dụng hệ thống treo liên kết đa điểm phía sau.

So với bản cao cấp, phiên bản mới có giá rẻ hơn 50 triệu đồng nhưng bị cắt đi rất nhiều công nghệ, tiện ích ẢNH: LYNK & CO VN

Nhìn chung, việc Greenlynk Automotives bổ sung phiên bản "rút gọn" cho mẫu Lynk & Co 06 là động thái không quá khó hiểu. Thậm chí có thể xem là "chiêu bài" quen thuộc của thương hiệu xe Trung Quốc. Trước đó không lâu, Omoda từng áp dụng khi bổ sung phiên bản C5 Luxury, ra mắt khách Việt hồi cuối tháng 3.2025, có giá chỉ 539 triệu đồng.

Trường hợp của Lynk & Co 06 cũng tương tự. Thời điểm ra mắt, phiên bản Hyper Pro duy nhất có giá lên đến 729 triệu đồng (cao hơn cả những đối thủ đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta) khiến mẫu xe này gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Điều này buộc đơn vị phân phối phải tung thêm tùy chọn khác có giá "mềm" hơn.

Mặc dù vậy, theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, phiên bản Lynk & Co 06 Core Plus dù mức niêm yết đã rẻ hơn bản cao cấp 50 triệu đồng; nhưng thực tế vẫn đang cao hơn nhiều mẫu mã, phiên bản mang thương hiệu xe khác trong phân khúc SUV đô thị. Kể cả mẫu xe châu Âu vừa tung ra thị trường Skoda Kushaq (giá khởi điểm chỉ 599 triệu đồng). Trong khi, Lynk & Co tại Việt Nam ngoài giá bán, vẫn phải đối mặt với nhiều bất lợi khác như yếu tố thương hiệu, hay "định kiến xe Trung Quốc" vẫn tồn tại trong suy nghĩ của không ít người dùng.

Gia nhập thị trường Việt từ năm ngoái, tuy nhiên Lynk & Co đến nay vẫn chưa thuyết phục được số đông người dùng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo nguồn tin riêng được biết, năm ngoái thương hiệu ô tô này đạt doanh số chưa tới 300 xe tại Việt Nam, bao gồm cả dải sản phẩm. Tình hình không khá khẩm hơn trong nửa đầu năm 2025, khi số liệu cho thấy, lượng xe du lịch thuộc thương hiệu Lynk & Co đăng ký mới sau 5 tháng cũng chưa vượt ngưỡng 200 xe. Tức chia đều cho 5 mẫu xe, mỗi mẫu chưa đến 40 xe.