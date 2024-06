Lynk & Co 06 'đe dọa' Mitsubishi Xforce với giá 729 triệu đồng tại Việt Nam

Lynk & Co 06 chính thức tung ra thị trường Việt Nam với duy nhất 1 phiên bản đi kèm mức giá 729 triệu đồng. Xe định vị xếp vào phân khúc SUV cỡ B, nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.



Lynk & Co 06 định vị cùng phân khúc SUV cỡ B với Mitsubishi Xforce



Mặc dù mức giá bán công bố chỉ ngang ngửa các dòng xe Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phân khúc SUV cỡ B nhưng Lynk & Co 06 định vị là xe sang. Điều này thể hiện qua cách thiết kế khung gầm, khả năng vận hành, trang bị tiện nghi cùng các hệ thống an toàn.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Kích thước Lynk & Co 06 nhỏ gọn với chiều dài 4.340 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.625 mm. Chiều dài cơ sở là 2.640 mm. Những thông số này tương đồng với nhóm đối thủ trong phân khúc. Khung gầm xe sử dụng hệ thống treo sau độc lập đa điểm, duy nhất trong phân khúc SUV hạng B chạy bằng động cơ xăng.

Lynk & Co 06 dùng hệ thống treo sau đa điểm duy nhất phân khúc SUV cỡ B chạy xăng

Nội thất Lynk & Co 06 thiết kế khá chỉnh chu với điểm nhấn là màn hình 12,3 inch. Xe hướng tới trải nghiệm vận hành, nên được trang bị bộ ghế thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng. Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý khác còn có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, ghế lái chỉnh điện…

Phiên bản bán ra thị trường Việt Nam dùng động cơ 1.5L tăng áp, có công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, tốc độ tối đa 195 km/giờ, hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Xe có 4 chế độ lái gồm Economy (Tiết kiệm), Comfort (Thoải mái), Sport (Thể thao) và Intelligent (Thông minh).

Phong cách thiết kế Lynk & Co 06 trông như xe sang



Hệ thống treo độc lập và phanh hiệu suất cao cũng là những trang bị nổi bật có trên Lynk & Co 06. Theo công bố của nhà sản xuất, quãng đường phanh của mẫu xe này ngắn nhất phân khúc.

Xe trang bị 17 tính năng ADAS, như ga tự động thích ứng thông minh, bám theo xe phía trước, giữ làn đường chủ động, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước/sau và hỗ trợ lái thông minh, tự động chọn chế độ lái… Camera 540 độ có thể quan sát gầm xe, cũng là trang bị duy nhất mà Lynk & Co 06 có trang bị so với các mẫu xe cùng phân khúc SUV cỡ B.

Nội thất Lynk & Co 06 nịnh mắt người xem

Có thể thấy, nếu so sánh với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B, nhất là Mitsubishi Xforce Ultimate, Lynk & Co 06 vượt trội về sức mạnh động cơ, trang bị tiện nghi cũng như các tính năng an toàn. Yếu tố xuất xứ thương hiệu xe Trung Quốc là rào cản duy nhất của Lynk & Co 06 tại thị trường Việt Nam.